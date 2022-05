Marcelo se despidió del Real Madrid tras 16 años y pasó el testigo: "Necesito volver ya"

El Santiago Bernabéu vivió este domingo el broche perfecto a las celebraciones tras la decimocuarta Champions League conseguida el sábado con la victoria frente al Liverpool (0-1) en un día que sirvió también de despedida para el brasileño Marcelo y en el que la afición madridista cambió los pitos al galés Gareth Bale por aplausos en el que también fue su último día de blanco.

El lateral izquierdo cierra así una etapa de 15 temporadas y media con la camiseta blanca habiéndose convertido en el futbolista con más títulos en toda la historia del club, con 25 gracias a la 12ª Supercopa de España, 35ª Liga y La Decimocuarta logradas en este 2022.

Por ello, fue el principal protagonista de la celebración en el Santiago Bernabéu que culminó el día de festejos tras visitar la Catedral de la Almudena, la sede de la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de Madrid y la fuente de Cibeles.

Marcelo levanta la copa de la Champions League junto a la Cibeles.

Marcelo fue el encargado, como en el resto de citas del domingo, de portar el título de la Champions. El brasileño no pudo contener la emoción nada más saltar al césped del Santiago Bernabéu y se arrodilló junto al trofeo para dar gracias al cielo y a la afición, entre lágrimas, por su etapa en el conjunto blanco.

Los aficionados corearon su nombre e incluso le pidieron que se quedara en el club, y este les dedicó unas palabras.

"Es un momento maravilloso de mi vida. Cierro un ciclo en el mejor club del mundo. Hoy no es un día de tristeza, es de alegría porque hemos ganado otra vez más el mejor campeonato del mundo. Estoy muy orgulloso de mí. Muchas gracias por las noches mágicas que hemos vivido aquí. El futuro está muy bien con los jóvenes. ¡Hala Madrid!", dijo.

El futuro del Real Madrid está muy bien con los jóvenes

Con Casemiro se dio un abrazo especial, muy simbólico por el hueco que deja el lateral brasileño, capitán esta temporada, en el vestuario.

Luego Marcelo habló ante los micrófonos de Realmadrid TV y dejó un emotivo discurso: "Cierro un ciclo aquí en el Real Madrid pero haré algo con el club porque esto es el club de mi vida. Tengo algunos años para jugar y tal, pero necesito volver ya. He vivido noches aquí, días, entrenamientos, toda mi vida. Yo creía mucho en mí, 25 títulos no había pensado porque estaba Gento, he conseguido pasar a una leyenda del madridismo y me voy de aquí muy contento", dijo.

Y añadía: "He fichado para ganar títulos y he ganado títulos. El Real Madrid es responsabilidad, orgullo, determinación, trabajo, humildad, son muchas cosas desde el primer día que llegas. Disfrutas de cada día, de cada entrenamiento. No he pensado más allá de una final, cuando juegas una final quieres jugar y ayudar al equipo y estás pendiente de la final. Ha sido una final muy bonita, toda la afición ha disfrutado de la temporada, de todos los partidos que hemos vivido estas noches y hemos merecido ganar".

[Más información: La fiesta del Real Madrid por la 14ª: del 'amor' de Ayuso al ‘zasca’ de Almeida y las lágrimas de Marcelo]

Sigue los temas que te interesan