Vinicius: "Ancelotti y mis compañeros me dan la confianza que necesito"

Vinicius Júnior ha sido elegido por los aficionados del Real Madrid como el mejor futbolista del conjunto blanco en el mes de agosto. Tras recibir su premio Jugador Cinco Estrellas Mahou, el brasileño ha protagonizada unas declaraciones emitidas por los medios oficiales del club.

En primer lugar, 'Vini' ha querido mostrar su agradecimiento por el premio de los aficionados merengue. "Estoy muy contento de empezar bien la temporada y muy contento con el cariño de todos. Muchas gracias, espero seguir así", ha asegurado el '20' blanco.

Vinicius también ha hablado sobre el regreso del equipo al Santiago Bernabéu, al tiempo que ha hecho un nuevo guiño al madridismo. "Contento también con la vuelta al Bernabéu por la afición, que nos va a ayudar durante la temporada", ha apuntado el futbolista.

Vinicius anima a sus compañeros tras una ocasión REUTERS

El extremo no se ha olvidado de Ancelotti, quien le está dando confianza en estos primeros compases de la temporada: "Se agradece que el míster me dé la confianza y los jugadores me dan la confianza que necesito para hacer las cosas bien. He empezado muy bien y quiero seguir así hasta el final de la temporada".

Durante el mes de agosto, el Real Madrid disputó tres partidos. En estos, Vinicius Júnior consiguió marcar tres goles. Algo que ha sorprendido a muchos, ya que si algo se le había criticado al atacante son sus fallos de cara a la portería rival. Sin embargo, el nuevo 'Vini' sobresale en su idilio con el gol.

Vinicius y el gol

El internacional brasileño continúa ganando protagonismo en el Real Madrid de Ancelotti y se ha convertido en la mejor pareja para Benzema. De hecho, durante la victoria frente al Valencia, ambos volvieron a marcar para dar tres nuevos puntos al equipo y seguir así en lo más alto de la clasificación de La Liga.

"El Real Madrid no se rinde nunca", dijo el jugador en declaraciones para Movistar LaLiga tras el partido celebrado en Mestalla. "Estamos haciendo las cosas como nunca. Es trabajo del míster y trabajo de todo el equipo", afirmó también sobre el buen inicio de temporada.

"Estoy muy contento con todo el equipo que me da la confianza y hace todo para que esté bien. Me dan muchos balones para que genere ocasiones para el equipo", sentenció un Vinicius que pisa fuerte y que se ha metido al madridismo en el bolsillo.

