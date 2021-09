Vinicius y Benzema: los secretos de la pareja que triunfa en el Real Madrid

Partido sufrido, aparición estelar y remontada justo a tiempo. El Real Madrid logró darle la vuelta al marcador de Mestalla en apenas unos minutos y se llevó el triunfo ante el Valencia. Un cambio de previsiones que llegó a última hora y que tuvo tanto a Vinicius como a Benzema como grandes protagonistas. La dupla en la punta de ataque sigue dando sus frutos a Carlo Ancelotti.

Tanto el brasileño como el francés han tenido un inicio de temporada perfecto. Y así lo resaltan los datos, que permiten comprobar su gran rendimiento tanto en términos colectivos como en el plano más individual. Benzema, ahora capitán y peso pesado del vestuario merengue, ha anotado ya seis goles y dado cinco asistencias en solo seis encuentros. Promedia ya un tanto cada 90 minutos en el césped y ha logrado evitar todo tipo de desgaste físico jugando todo lo posible hasta el momento.

El caso no es diferente en Vinicius, cuya seguridad a la hora de coger el balón se ha multiplicado respecto a la temporada pasada. El brasileño, clave ante el Valencia con ese tanto y la asistencia a Benzema, se ha situado ya con cinco goles y dos pases de gol en los seis partidos en los que ha tenido presencia. Su ratio goleador incluso supera al de su compañero francés, pues se sitúa en un tanto cada 80 minutos en el césped. Su importancia ha ido creciendo y Ancelotti ha sabido aprovecharlo pasando de 24 minutos en el debut liguero a los 90 en Mestalla.

Vinicius evita la presión de Dimitri Foulquier REUTERS

Una combinación perfecta que ha catapultado al remontada justo a tiempo hasta el liderato de La Liga y que no es ni mucho menos repentina. La relación entre el joven brasileño y el veterano francés siempre ha sido buena. Esta campaña, con Benzema asumiendo un rol de gran jerarquía en el vestuario, y con Vinicius aumentando sus galones en la punta de ataque, la situación ha ido a mejor.

La falsa guerra

Para el olvido queda ya esa polémica en la que Benzema parecía indicar que no se le debían dar balones a Vinicius. Por aquel entonces era Zidane quien dirigía el banquillo y Vinicius, pese a destacar, no conseguía liberarse de cara a gol. Un comentario del delantero francés desató los rumores y puso en el foco mediático toda combinación entre ambos atacantes. Algo que no tardó en aclararse.

"Mientras los perros ladran, el nueve pasa", espetó Karim en sus redes sociales. El francés no tenía nada que ocultar, tal y como llegó a confesar en una entrevista: "Yo creo en Vinicius. Hablo mucho con él, a veces le hablo un poquito fuerte, pero es por él, porque sé que puede dar más. Es un fenómeno cuando quiere". A la vista de los acontecimientos, el '9' merengue no se equivocaba.

Las buenas sensaciones, sin embargo, no son únicamente del francés. Vinicius siempre se ha situado lejos de las polémicas y ha apostado por asentarse en el vestuario. Su entendimiento con Benzema así lo confirma. "Tengo una buena relación", subrayó hace casi un año Vinicius.

Meses después, ambos forman una dupla de oro para el Real Madrid. Una relación con muchas coincidencias, como la pronta llegada al equipo merengue o la presión que ambos han tenido que sufrir por sus errores en el césped, que destaca por su sinceridad y entendimiento. Ninguno entró nunca en batallas internas y lucieron su conexión sobre el césped. Ya con un gran acierto goleador por parte de ambos, la dupla Vinicius-Benzema destaca más que nunca.

