El Real Madrid encarrila el fichaje de Tchouameni: la claves del acuerdo con el Monaco y el golpe al PSG

El Real Madrid sigue dando pasos hacia delante para intentar cerrar la mejor plantilla posible de cara a la próxima temporada. A pesar de que ha sido un año de tremendo éxito con la consecución de La Liga 35 y de la decimocuarta Champions, en las oficinas del Santiago Bernabéu no se descansa. Y ahora mismo el objetivo principal es Aurélien Tchouameni, centrocampista del AS Monaco y objeto de deseo de media Europa.

Tras el fichaje frustrado de Kylian Mbappé y la decisión del jugador de Bondy de renovar con el PSG, el Real Madrid reactivó la operación de Aurélien Tchouameni. El centrocampista del AS Monaco ha sido seguido y monitorizado de manera detallada durante toda la temporada y en el club tienen claro que es un jugador con claro potencial para el Real Madrid. Además, las circunstancias vividas con los casos de Mbappé y Haaland en los últimos meses obligan ahora al club a dar un golpe encima de la mesa.

Los acercamientos para concretar el fichaje de Tchouameni se llevan produciendo durante toda la temporada, aunque hasta ahora se habían mantenido en cierta distancia. Sin embargo, esta postura ha cambiado en las últimas semanas y es que el Real Madrid ha dado un paso hacia delante para no dejar escapar al que promete ser el mejor centrocampista del mundo en un futuro relativamente cercano. Su progresión durante este curso ha sido total y en el Real Madrid no dudan de que puede ser un fichaje muy acertado si mantiene esta proyección meteórica.

Las conversaciones con el jugador están casi cerradas y es que, como ya informó EL ESPAÑOL, en la entidad de Concha Espina tienen el 'sí' de Tchouameni. El francés está siendo pretendido por todos los grandes de Europa, pero en especial el Liverpool y el PSG. No obstante, él tiene claro que su deseo es salir de Francia y llegar a la capital de España.

Aurelien Tchouameni, con el Mónaco Europa Press

Principio de acuerdo con el Monaco

Tras tener sellada la parte del jugador y de su entorno, el Real Madrid busca ahora cerrar la operación cuanto antes con el AS Monaco. En los últimos días se han producido intensas conversaciones que han servido para acercar posturas en una negociación que no está siendo fácil, pero que está encaminada y que tiene visos de terminar de manera satisfactoria para ambas partes.

El objetivo del Real Madrid ahora es poder dejar cerrado el fichaje en las próximas fechas para no sufrir algo similar a lo vivido con Mbappé. Es inevitable que el caso con el jugador del PSG haya dejado una sensación de cierto shock en el club y también en la afición, pero los éxitos deportivos han ayudado a pasar mucho mejor el mal trago. Y ahora llega el momento de volver a dar un golpe en los despachos.

El centrocampista francés firmará un contrato que ahora mismo está a debate y que podría ser de cinco o seis temporadas, aunque lo más probable en estos momentos es que la rúbrica del mismo tenga validez hasta el año 2027. El punto más importante de la negociación es saber cuál será el montante final del fichaje y el cual rondará casi con total seguridad los 80 millones.

El Real Madrid no quiere llegar a una cifra tan elevada y se encuentra ya buscando fórmulas para que el pacto se cierre con algunos bonus y variables que puedan dejar contentas a ambas partes, pero con un fijo inferior a esa citada cifra. Unos flecos que no deberían demorar mucho tiempo la firma de la contratación y el gran anuncio del nuevo fichaje del club madridista. Ante este avance, el Liverpool se ve ya fuera de la pelea y el PSG, aunque no tira la toalla, sabe que ha encajado un gran golpe.

Aurelien Tchouameni celebra un gol con el Monaco Europa Press

Tchouameni abre el verano

Con la operación del jugador francés a punto de cerrarse, el Real Madrid dará comienzo a un intenso verano de grandes retoques en su plantilla. El siguiente, después de concretar la llegada de Tchouameni será el anuncio de Antonio Rudiger, quien ya tiene todo cerrado para fichar por el Real Madrid a falta de que se haga oficial. Un fichaje de altos vuelos para la defensa de Carlo Ancelotti.

El verano también tendrá un gran capítulo de renovaciones y es que hay varios nombres sobre la mesa. El primero de ellos es Luka Modric, quien se encuentra muy cerca de estampar su firma por un año más con los blancos. Su compañero en la medular Toni Kroos confirmó su ampliación por dos cursos más tras la consecución de La Decimocuarta y el Real Madrid se encuentra perfilando otros acuerdos como los de Eder Militao y Vinicius Junior.

Además, también se está poniendo especial énfasis en el capítulo de salidas. Marcelo, Bale e Isco ya son historia y ahora el club sigue intentando descifrar qué va a suceder con jugadores como Marco Asensio, Dani Ceballos, Luka Jovic y Mariano. Sus movimientos podrían acelerar la llegada de más complementos a la plantilla, especialmente en los laterales, el fichaje de un gran delantero que haga pareja atacante con Karim Benzema y otra estrella para el frente de ataque como el caso de Gnabry. Se presenta un verano movido en el Santiago Bernabéu.

[Más información: Gnabry se pone a tiro del Real Madrid: bueno, bonito y barato tras rechazar la renovación con el Bayern]

Sigue los temas que te interesan