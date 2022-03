El Real Madrid recupera a Casemiro y Ferland Mendy: la convocatoria ante el Mallorca

El Real Madrid visita este lunes 14 de marzo el mítico estadio de Son Moix para disputar el partido correspondiente a la 28ª jornada de La Liga. Para este encuentro, Carlo Ancelotti recupera a Ferland Mendy y Casemiro. Ambos jugadores cumplieron ciclo de amonestaciones frente al Paris Saint-Germain, en el duelo de vuelta de los octavos de final de la Champions League.

Tanto uno como otro, además de Eder Militao, están, precisamente, apercibidos de sanción frente al RCD Mallorca. Es decir, si alguno ve la amarilla, se perderá El Clásico frente al Fútbol Club Barcelona del próximo domingo 20. Así las cosas, habrá que esperar para saber si el entrenador italiano apuesta por ellos igualmente, aunque eso signifique que pueda peligrar su presencia ante el eterno rival.

Con Casemiro y Mendy en la lista de convocados, el Real Madrid no tiene que lamentar ninguna baja por lesión o sanción. Todos están disponibles para que Ancelotti pueda alinear al mejor once que considere para esta ocasión. El desgaste frente al PSG puede pasar factura, aunque el propio técnico merengue ha asegurado en la previa que no ve a ninguno de sus pupilos cansado.

De Courtois a Alaba, pasando por Modric o Benzema. Todos están listos para un nuevo partido. El Real Madrid llegó a esta jornada 28 de La Liga con ocho puntos de ventaja sobre el Sevilla. La ventaja sobre el segundo es considerable, pero ni mucho menos definitiva. Todavía quedan partidos en juego y el título no está asegurado.

Por ello, Ancelotti no quiere sorpresas y mantiene los pies en la tierra. Ya lo dijo en la previa: no hay euforia, solo se superó la ronda de octavos de final de la Champions League. La manera de hacerlo provocó que se sumase a las noches mágicas del Santiago Bernabéu. Pero, tal y como dice el italiano, no hay que confiarse. Todavía queda 'mucha' temporada hasta lograr los objetivos.

Convocatoria del Real Madrid

Porteros: Courtois, Lunin y Fuidias.

Defensas: Carvajal, E. Militao, Alaba, Vallejo, Nacho, Marcelo y F. Mendy.

Centrocampistas: Kroos, Modric, Casemiro, Valverde, Lucas V., D. Ceballos, Isco y Camavinga.

Delanteros: Hazard, Benzema, Asensio, Jovic, Bale, Vini Jr., Rodrygo y Mariano.

