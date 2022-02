El día en el que Marco Asensio pudo acabar en el Villarreal y cambiar el futuro del Real Madrid

Marco Asensio es otro. El futbolista mallorquín, después de años de idas y venidas, por fin ha demostrado que está listo para quedarse. Tuvo una de las irrupciones más brillantes que se recuerdan en el fútbol español, pero una terrible lesión de rodilla le frenó en seco. Ahora, de la mano de Carlo Ancelotti ha recuperado la regularidad y la brillantez de antaño. Todo esto pudo ser diferente cuando Villarreal CF y Real Madrid pugnaron por la estrella emergente de España.

Asensio fue uno de esos jugadores por los que el Villarreal trabajó y peleó por fichar, ya que se sabía de su calidad desde muy pronto. El equipo que preside Fernando Roig puso en su punto de mira a un joven que destacaba en el fútbol base del RCD Mallorca, del que ya se tenían muy buenos informes de cuando este era cadete y juvenil. Antes de su llegada al primer equipo, los castellonenses siempre fueron uno de los equipos que le persiguieron.

Un periodo en el que la mayoría de equipos intentaron hacerse con los servicios del jugador, que decidió seguir un tiempo más en Mallorca. Pero con su llegada al primer equipo, el jugador acabó rompiendo a crack ya en su primer año, lo que revolucionó su mercado. Biel Cerdá, presidente de la entidad isleña, tuvo claro que pediría cerca de los 4,5 millones de cláusula del jugador. La pugna final tuvo a FC Barcelona, Valencia CF, Villarreal CF y Real Madrid como protagonistas.

Marco Asensio celebra, sin camiseta, su gol al Granada EFE

El equipo blanco convenció al jugador y pagó 3,7 millones por su libertad, haciéndole un contrato de seis temporadas y dejando además al jugador lo que restaba de temporada en la isla. El Villarreal se quedó sin uno de esos jugadores jóvenes en los que se tenían puestas muchas esperanzas y se tenía previsto realizar una gran inversión por cerrar su incorporación. Ahora, el Real Madrid está en el proceso de abordar, o no, su renovación.

Su futuro

El acuerdo que une al club blanco con Marco Asensio vence el 30 de junio de 2023 y eso provoca que a partir del año que viene entre en una zona roja dentro de la planificación de la plantilla de fútbol madridista. No es titular indiscutible y está claro que en la configuración del tridente no es uno de los fijos. Este cartel es para Vinicius y Benzema, pero el '11' blanco se la ha jugado con otros como Rodrygo o Hazard y no siempre ha salido mal parado.

Sin embargo, tal vez no sea suficiente. El próximo verano está planeado que lleguen jugadores como Kylian Mbappé para reforzar el ataque. El jugador francés llegaría para ser titular y eso provoca que Asensio vea cómo sus oportunidades para formar parte del grupo de innegociables disminuyan. Es por eso por lo que los próximos meses son claves para el futuro del balear. Marco está en un momento fundamental para su futuro y los partidos ante el club que le pretendió y el PSG pueden cambiar su estatus.

[Más información: Asensio, Rodrygo y Hazard para un sitio en el Real Madrid: la consecuencia del fichaje de Mbappé]

Sigue los temas que te interesan