Mauricio Pochettino no descarta a Neymar ante el Real Madrid: "Es la idea"

A cinco días del Paris Saint-Germain - Real Madrid, los dos entrenadores están preocupados por sus respectivas bajas tanto como por las de sus rivales. Mauricio Pochettino ha pasado este jueves por rueda de prensa en la previa de su último encuentro antes de la cita de octavos de final de la Champions League. El Stade Rennais medirá a los parisinos y lo hará sin un Neymar Júnior que tiene muy pocas opciones de llegar al encuentro del Parque de los Príncipes.

El madridismo está pendiente de la evolución de sus lesiones de dos futbolistas: Karim Benzema y Ferland Mendy. Ambos luchan para reincorporarse cuanto antes al equipo y en su cabeza no hay otro pensamiento que no sea estar en la visita al PSG del próximo martes 15 de febrero. Mejores sensaciones con el lateral, pero ninguno completó la sesión de grupo del Real Madrid este jueves. En cualquier caso, el delantero tiene tiempo suficiente y se espera su primer contacto con sus compañeros este viernes.

Los parisinos, por su parte, están preocupados sobre todo por Neymar. Su maldición de las rondas eliminatorias de la Champions League puede encontrar un nuevo episodio ante el Real Madrid. En pleno proceso de recuperación de una lesión que le mantiene fuera de los terrenos de juego desde el pasado 28 de noviembre, el brasileño tiene muy difícil volver a tiempo para jugar en el Parque de los Príncipes. Sergio Ramos también lo tiene muy complicado.

Sobre los dos casos y la situación del Real Madrid habló Pochettino este jueves.

Benzema

"Es un gran jugador que está mostrando su talento en el Madrid año tras año. Es un grandísimo jugador. Si no está es una pérdida importante para el Madrid. No diría que beneficia al París, pero está claro que es un delantero top. En el análisis de cualquier equipo se tiene mucho en cuenta si Benzema juega o no".

Neymar

"Neymar está mejorando, pero no va a estar en el equipo mañana. Veremos si puede estar con el Madrid, esa es la idea. Todos los grandes quieren jugar en los grandes partidos. Él ya sabe lo que es llegar lesionado a estos partidos y tiene la madurez para canalizar la energía y jugar en las mejores condiciones cuando esté disponible".

La responsabilidad de Mbappé

"Kylian es un jugador que puede jugar en cualquier posición de ataque, no se le puede encasillar en una posición. Tiene que tener libertad para moverse y a nosotros nos gusta eso. Él tiene que sentirse libre para dar lo mejor de sí. Nosotros intentamos aportarle a través de nuestro sistema que el equipo le encuentre, porque es letal por derecha, izquierda y centro".

Pensar en el martes

"Lo mejor es hacer un buen partido ante el Rennes, que es el único que nos ha ganado este año. El fútbol es emoción y hacer un buen partido y ganar es la mejor manera de preparar el partido ante el Madrid".

La elección del portero

"Estoy contento con Keylor y Donnarumma y ya veremos quién juega".

El Rennes

"Pensamos en el partido de mañana y para evitar riesgos lo mejor es jugar al cien por cien. Es verdad que el partido de Champions es importante, pero la obligación es concentrarse en el Rennes".

