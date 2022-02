Marco Asensio: "Me entendería a las mil maravillas con Mbappé"

Marco Asensio ha sido entrevistado en El Larguero de la Cadena SER. El futbolista del Real Madrid ha hecho un repaso a la actualidad del fútbol y también del club blanco. Además, también se ha referido a esos rumores sobre ofertas que descartó el pasado verano para salir del Santiago Bernabéu. Y, por supuesto, ha hablado del futuro y de lo bien que se siente en el conjunto merengue.

¿Ha visto el gol muchas veces?

"Sí, varias veces. Un golito más. Muy bonito y muy importante, para seguir aumentando la distancia con el Sevilla".

Dicen que debe intentar más lanzamientos así

"Sí, cada partido es diferente y no siempre hay oportunidad de tirar. Hay que buscar la posición y buscarlo. Las defensas trabajan también para taparlo".

Ancelotti dice que no están en un buen momento

"A ver, sí que es verdad que después de la Supercopa ha sido todo movido... Tema de lesiones, viajes... El otro día la primera parte no fue del todo buena, pero mejoramos en la segunda. La segunda sí es la senda de juego de este año. Ese es el camino de toda la temporada".

Rival por La Liga

"La verdad es que están lejos en cuanto a puntos. Nuestro principal rival es el Sevilla, que es el que tenemos más cerca. Tenemos que seguir siendo constantes y alejarnos de todos los competidores".

Eliminados de la Copa del Rey

"Es un campo complicado. La Copa es especial para ellos, nos costó entrar en el partido, pero en la segunda parte dimos un paso hacia delante y cuando estábamos en el mejor momento llegó el gol... un jarro de agua fría... , pero bueno, así es el fútbol. Creo que las circunstancias no fueron las mejores para afrontar el partido. Nos quedan dos competiciones muy bonitas y queremos ir a por ellas".

Karim Benzema

"Benzema es un jugador importantísimo para nosotros. Notamos mucho cuando está en el campo. Nos aporta muchísimo, además de goles y asistencias, y es muy fácil entenderse con él. Tener una referencia así para los rivales les cambia la forma de afrontar el partido".

No me planteé salir del Real Madrid. Tengo confianza en mí mismo. Marco Asensio, futbolista del Real Madrid

¿Más líder?

"Yo creo que ha crecido en todos los aspectos. Le he visto de cerca estos 6 años y ha crecido en todo: goles, asistencias, forma de expresarse y entenderse con la afición y los jugadores. Es un espejo y una inspiración donde mirarme. Él ha tenido momentos difíciles y lo ha utilizado todo eso para ser más fuerte en el aspecto físico y mental".

¿Cómo se encuentra?

"Yo estoy muy bien. Satisfecho. Sabía que la temporada iba a empezar diferente por los JJOO y tenía que hacer una minipretemporada a la vuelta. Al principio no jugaba lo que deseaba, pero tenía que aprovecharlo. Me había puesto como meta en octubre o noviembre estar bien y así ha sido. Quiero seguir creciendo y siento que estoy aportando al equipo".

¿Se planteó salir del Real Madrid?

"No, no me lo planteé. Aún me queda este y otro año y tengo confianza en mí mismo. El año de la lesión fue complicado y no es fácil recuperar el tono, pero sabía que el segundo año podía sacar todo mi potencial. Ser el que llegó al Madrid o superando a ese Marco".

Más exigencia que a otros

"Puede ser, pero yo soy el primer inconformista conmigo mismo. Con el paso de los años he aprendido a valorar todo lo que hago. Si me veis con esos ojos es porque lo he demostrado y creo que he dado mucho y puedo dar mucho más. Mi objetivo es dejar una huella importante en el Madrid y en el fútbol español".

Ancelotti apostó por ti

"Sí, tuve varias conversaciones con el míster y me transmitió la confianza, que también hay que ganársela en el campo. Y yo creo que ha sido así. Yo me siento muy a gusto con lo que me pide en el campo. Sus ideas y la confianza que me ha mostrado ayudan mucho a la hora de estar en el campo, estar más tranquilo, rendir más y mejor... y creo que se está notando mucho".

Oportunidades prometidas por Ancelotti

"Bueno, no recuerdo que fuera así exactamente. Pero sí recuerdo que me quería para este año, que yo era un jugador que podía ser importante y cualquier duda que pudiera haber desde fuera se disipó".

Marco Asensio, durante el partido frente al Athletic Club REUTERS

Si llegan Mbappé o Haaland...

"Bueno, primero a ver si vienen... Vamos a acabar esta temporada y ya se verá. Yo me centro en lo mío, en lo que pasa actualmente en el equipo. En el Madrid siempre vienen los mejores y estoy preparado para estar con cualquiera y para jugar aquí".

Fichaje de Mbappé

"A mí me gustaría jugar con los mejores. Mbappé es un jugador que ha demostrado muchísimo y está sonando para venir aquí. Si viene, estaría encantado de compartir vestuario con él y nos entenderíamos a las mil maravillas".

¿Titular ante el PSG?

"Claro que me gustaría ser titular. Trabajo para ello y me veo ayudando, aportando y siendo importante. No soy yo el que decide, decide el míster. Ya se verá".

Mundial de Catar

"Obviamente, siempre me hace mucha ilusión ir con la Selección. Es algo especial cuando he jugado con la Selección española. Tengo que hacerlo bien en el club y que luego Luis Enrique me quiera llamar".

Primera temporada sin Sergio Ramos

"Sergio es una leyenda del Madrid y el futbol español, pero Alaba, Militao, Nacho... están haciendo una gran temporada en defensa, son súper sólidos... los atacantes vemos atrás y nos genera confianza... es importante para nosotros... Militao es joven, siente mucha confianza y se lo merece porque tiene unas condiciones que pocos centrales en el mundo tienen".

¿Ha hablado con Sergio Ramos?

"Me escribió tras el partido ante el Granada, me dio la enhorabuena por el gol y le dije que ojalá esté en el campo y poder encararle -risas-".

Quiero disfrutar jugando y jugar mucho en el Real Madrid. No me entra otra cosa en la cabeza Marco Asensio, futbolista del Real Madrid

¿El PSG, favorito?

"En este caso, no hay favoritos. Nos medimos a un gran equipo, con grandes estrellas, pero somos el Madrid, confiamos en nosotros y en que este año estamos haciendo cosas importantes. Iremos allí a ganar".

Acabar su carrera en el Real Madrid o no

"Lo que prima es disfrutar jugando y jugar mucho en el Madrid. Ahora mismo no me cabe otra cosa en la cabeza -risas-. El futuro nunca se sabe, pero eso es lo que quiero yo".

Barça y Atlético

"El Barça está consiguiendo buenos resultados. Son dos equipos grandes de los que no debemos olvidarnos, cada uno con su estilo, son competidores, son complicados, pero siempre nos fijamos en nosotros".

Diferencia en la clasificación

"Eso da mérito a lo que hacemos nosotros. Somos muy consistentes y continuos en los resultados".

Pocas rotaciones

"Nos cuidamos para eso, pero el calendario es el que es, pero el míster nos ve y no pondrá a nadie que no esté al 100%. Estamos todos muy enchufados. En los últimos partidos los que salen de refresco le dan otro aire al equipo y eso ayuda"

Eden Hazard

"Le veo bien, con ganas de demostrar y dar alegrías, pero se han podido juntar muchas cosas, alguna lesión... es complicado de saber, tampoco lo sé exactamente. Hay que preguntárselo a él, algún día nos lo dirá... Puede ser muy importante en esta temporada aún, tiene un talento increíble, es de los mejores jugadores con los que he compartido vestuario, y eso se nota entrenando... nos puede aportar mucho de aquí a final de temporada, como creo que últimamente está pasando cuando sale al campo".

Gareth Bale

"Su día a día es normal. Es un jugador que necesita estar bien físicamente para dar el 100% en el campo, es un jugador que ha dado mucho al Madrid, y ya veremos... le veo bien, y le veo que puede estar preparado para ayudar".

¿Cómo es de puertas para dentro?

"Eso parece a veces, pero sí que luego en el vestuario y entrenando está bastante integrado con todos... Puede parecer eso, pero cada uno tiene su carácter, no a todos puedes decirles que haga bromas todo el día... él tiene su carácter, pero no es tan así como lo pintan".

Marco Asensio celebra un gol del Real Madrid en la temporada 2021/2022 Apo Caballero / DAX via ZUMA Press / DPA

¿Cómo suena Casemiro, Modric, Asensio, Mbappé, Benzema y Vinicius?

"¿Me lo estás preguntando? -risas-. No suena nada mal. Respetando a la plantilla que haya, no es una posición que me disguste, me siento cómodo, puedo jugar ahí, en derecha o de delantero. Suena bien, pero ya se verá".

Casemiro, Kroos y Modric, mejor que hace dos años

"Parece que cada año que pasa están mejor, y yo también lo noto así. Cada año que pasa mejoran un poquito en cada cosa. Es un mediocampo que queda para el recuerdo del madridismo".

¿Casemiro-Kroos-Modric o Iniesta-Xavi-Busquets?

"Son diferentes, estilos diferentes, formas de jugar que no son iguales... Compararlos es tontería, es mejor haberlos disfrutado...".

¿De esos 6 con qué 3 se queda?

"Con los 3 míos, los del Madrid..."

Si marca, ¿habrá mensaje de Sergio Ramos?

"Igual se lo mando yo, de broma...".

