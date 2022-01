Gareth Bale quiere volver a jugar: la Copa del Rey le espera tras su larga lesión

El 7 de enero Carlo Ancelotti admitía que Gareth Bale tenía problemas en su espalda, por lo que no podría comenzar el 2022 jugando con el Real Madrid. Después de reconocer que quiere jugar el Mundial con Gales, para el que se tendrá que clasificar en la repesca, su carrera se convirtió en una incógnita. El atacante podría despedirse del fútbol sin el buen sabor de boca que podía haber disfrutado este año. Pero parece que está listo para volver.

Este martes ha entrenado con el resto de sus compañeros a buen nivel. Los problemas físicos de Marco Asensio le abren una puerta para volver a jugar. El galés ha completado la sesión de cara al partido de Copa del Rey contra el Elche confirmando que sus problemas en la espalda han desaparecido. También ha sufrido un contagio por la Covid-19 que frenó su recuperación al final del 2021 de la lesión que se produjo tras su última escapada con Gales.

Cabe destacar que el infortunio de Bale en su regreso a Concha Espina comenzó con una lesión en la previa del partido contra el Celta en el Santiago Bernabéu, allá por el mes de septiembre. De hecho, su último partido con la camiseta merengue fue a últimos de agosto, el día 28 y en el Benito Villamarín frente al Betis. El galés acaba contrato en 2022 con el Real Madrid y una vez termine la temporada pondrá fin a su etapa merengue, por lo que está ante su particular 'último baile'.

Bale comenzó con dos titularidades en los dos primeros partidos de la temporada en lo que parecía un claro cambio de rol. Bale iba a contar para un Ancelotti que sabe lo que tiene en la plantilla. Pese a su mala imagen de anteriores cursos, pese a no terminar de romper en el Tottenham, su explosión esta temporada era una obligación para el técnico italiano. Ahora está cerca de poder brindarle una nueva oportunidad en el Real Madrid.

¿Recuperable?

Gareth Bale ya supera los 100 días ausente en la disciplina del Real Madrid por lesión. Un dato que confirma su escasa presencia con el equipo después de un inicio de curso ilusionante. Por el momento solo ha podido disputar tres partidos en lo que va de temporada, marcando un tanto y sumando algo menos de 200 minutos en las piernas. Ancelotti confió en él y Bale respondió en el césped. Sin embargo, el físico está condenando al atacante a la peor despedida posible en la capital.

Nuestra plantilla completó en la Ciudad Real Madrid un entrenamiento con el que comenzó a preparar el partido contra el @ElcheCF.#RMCity pic.twitter.com/bdzei69P3d — Real Madrid C.F. (@realmadrid) January 18, 2022

Bale no aguanta presión ni críticas en su selección, donde es uno de los grandes líderes. Por ello, en los últimos meses viene trabajando para impulsar a los suyos al Mundial de Catar de este 2022. Un reto con el que Bale puede poner punto final a su carrera. El galés no ha hablado de retirarse del fútbol, pero teniendo en cuenta sus 32 años y sus constantes problemas físicos, es un escenario que no se puede descartar una vez haya cumplido su sueño de la Copa del Mundo.

[Más información: La despedida de Gareth Bale del Real Madrid: más de 100 días lesionado en su vuelta y una retirada]

Sigue los temas que te interesan