Hazard quiere salir del Real Madrid: el bombazo que llega desde Francia en pleno mercado de fichajes

El Real Madrid se acaba de proclamar campeón de la Supercopa de España, pero la realidad es que no todo es felicidad en el club blanco. Hay un futbolista que está especialmente molesto con su situación en el equipo y ese es Eden Hazard. El belga sabe que no cuenta para Carlo Ancelotti y por eso está meditando qué hacer con su futuro.

En las últimas horas, un periodista belga que cubre la información y la actualidad de la selección ha apuntado hacia el posible deseo que tendría en estos momentos el extremo madridista: salir. Sacha Tavolieri, que forma parte de la cadena RMC Sport, asegura que Hazard quiere salir después de no estar conforme con su situación en el Real Madrid y tras tener discrepancias con el club por su situación médica.

La aventura de Eden Hazard en el Real Madrid podría tener fecha de caducidad y es que al parecer, el extremo belga ha perdido toda esperanza de triunfar con la camiseta del equipo blanco. Sus continuas lesiones, su pérdida de nivel y su pobre rendimiento han provocado que se haya convertido en un jugador residual.

En el principio de la temporada contaba con el visto bueno de Carlo Ancelotti para ser una pieza importante de la plantilla. De hecho, empezó formando en la tripleta atacante como titular junto a Gareth Bale y Karim Benzema. Sin embargo, sus ausencias y las dudas que ha dejado sobre el terreno de juego han provocado que pierda el sitio en favor de otros nombres como Vinicius. El brasileño es inamovible.

Su situación es tan dramática que en la reciente disputa de la Supercopa de España, Hazard no disputó ni un solo minuto. No solo no fue titular ni ante el Athletic ni ante el FC Barcelona, sino que no llegó a saltar al campo. Vinicius repitió ante los dos equipos y Asensio y Rodrygo se alternaron en la banda contraria. De hecho, ante el conjunto de Marcelino, quienes salieron en sustitución de los dos brasileños fueron Fede Valverde y Marcelo.

Esta puede haber sido la gota que ha colmado el vaso de su paciencia y que ha provocado la necesidad total de buscar una salida dos años y medio después de su llegada con el cartel de fichaje galáctico. Una operación de tres cifras que va camino del fracaso.

Más problemas con Hazard

Pero además de las dudas sobre lo que ofrece Hazard en el campo, Sacha Tavolieri apunta hacia otro motivo más para esta salida. Eden quiere salir ahora, pero en el club blanco llevan mucho tiempo intentando encontrar una oferta que sea beneficiosa para ambas partes teniendo en cuenta el importante desembolso realizado. Su alto salario tampoco pone facilidades.

No obstante, el otro gran debate que rodea la figura de Hazard tiene que ver con su situación física y médica. El periodista cercano a la selección belga apunta a la existencia de un debate interno en el equipo de galenos del Real Madrid. Una parte aboga por una nueva intervención quirúrgica para poner fin a algunos problemas, mientras que otros solo apuestan por más presencias en el campo y minutos que sirvan para tener un escaparate al que acudir en caso de que se dé el paso de buscar una salida definitiva. Una noticia importante en el entorno en el Real Madrid en pleno mercado de invierno.

