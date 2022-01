Marco Asensio explica la lesión que sufre y le impide jugar la final de la Supercopa de España

Marco Asensio no jugará la final de la Supercopa de España frente al Athletic Club. El '11' blanco fue titular en la victoria del Real Madrid ante el Fútbol Club Barcelona, pero unas molestias que ha detallado este domingo el jugador le han apartado del encuentro. El problema ocurrió en la primera parte del choque y, según explicó el balear, ha "tratado de apurar al máximo para poder llegar, pero no ha sido posible". Mala suerte para el futbolista merengue.

"En la primera parte de la semifinal contra el Barcelona sufrí un problema muscular que después de las pruebas realizadas, lamentablemente, me impedirá estar hoy para jugar. He tratado de apurar al máximo para poder llegar pero a pesar de los esfuerzos, no ha sido posible. Me quedo con rabia, pero desde fuera estaré dando toda mi energía a mis compañeros. Estoy convencido que juntos vamos a conseguir brindar el primer título a nuestra afición del Real Madrid.

Desde ya trabajando a muerte para estar cuanto antes de nuevo con el equipo. ¡Vamos a por ello!", explicó el jugador en sus redes sociales.

En la primera parte de la semifinal contra el Barcelona sufrí un problema muscular que después de las pruebas realizadas, lamentablemente, me impedirá estar hoy para jugar. He tratado de apurar al máximo para poder llegar pero a pesar de los esfuerzos, no ha sido posible. pic.twitter.com/wcHxuj0Idr — Marco Asensio (@marcoasensio10) January 16, 2022

