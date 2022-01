El Real Madrid va a por el primer título del año ante un Athletic que mantiene un idilio con la Supercopa

Este domingo puede haber o no un nuevo campeón de la Supercopa de España. Nuevo cuando se alude a que el Athletic Club ganó la pasada edición y opta al título en este 2022 después de ganar al Atlético de Madrid en semifinales. Si los leones se proclaman vencedores, continuará ocupando el trono de la competición, si pierden, será el Real Madrid ese 'nuevo' campeón.

Si el Athletic se impuso, remontada incluida, al Atlético en el estadio Rey Fahd. En ese mismo escenario, aunque un día antes, ganó su billete para la final el Real Madrid. Y lo hizo venciendo al Fútbol Club Barcelona. 24 horas de diferencia entre las semifinales, pero El Clásico se decidió en la prórroga y con mucho desgaste físico en los jugadores blancos.

Final abierta, en la que desde el equipo vasco se quieren alejar de cualquier cartel de favorito. Así lo llegó incluso a decir Muniain en la rueda de prensa previa al encuentro: "Está claro que el Real Madrid es claro favorito. Nosotros tanto el año pasado como ahora éramos los menos favoritos... pero una vez de que rueda el balón lo que manda son los méritos de los 90 minutos".

Primer título del año

Esta Supercopa de España supone que se ponga en juego el primer título del año. Una manera inmejorable de comenzar 2022. 'Local' será un Athletic que pretende mantener ese particular idilio que mantiene con esta competición. Importantes gestas y tres partidos consecutivos ganando: al Real Madrid (1-2) y al Barcelona (2-3) para levantar el trofeo en la edición de 2021 y al Atleti en 'semis' de esta edición.

Esta es su décima final desde el 2009 y la cuarta en menos de un año. Todo un vendaval este Athletic de Marcelino García Toral. Un Marcelino que puede volver a apostar por ese bloque que se llevó la victoria frente al Atlético. En este duelo de semifinales el gran protagonista fue Nico Williams, que consiguió revolucionar el choque. Pero el pequeño de los hermanos Williams apunta a ser suplente, no así su hermano Iñaki, quien volverá a ser el referente en el ataque de los leones.

No sería una sorpresa tampoco que Nico acompañase a su hermano Iñaki Williams ante el Real Madrid. Y es que este Athletic Club tiene cartas suficientes para no solo presentar un once titular de plenas garantías, sino que tiene un gran fondo de armario. No hay que olvidar que Raúl García ya fue un suplente de lujo contra los del 'Cholo' Simeone.

Por parte del Real Madrid, las novedades más importantes son las bajas de Dani Carvajal y Marco Asensio. El primero por haber dado este viernes positivo en Covid-19, el segundo porque no se entrenó junto al resto de sus compañeros el sábado ya que tiene unas molestias que le hacen no estar al cien por cien.

El que sí estará frente al Athletic es Alaba. El austriaco fue baja de última hora para El Clásico, pero después de ser uno más en la última sesión antes de la final, se espera que el ex del Bayern Múnich entre incluso en el once titular de Ancelotti. Sin Asensio, sin Carvajal, con la posible apuesta por Alaba y con la entrada de Rodrygo y Lucas Vázquez por los dos primeros.

Con este escenario, el Real Madrid busca conquistar el primer título de 2022 después de que en 2021 se fuese de vacío. Un año en blanco del que no se olvidan los jugadores merengues. Ya repiten que tienen "hambre" y para conseguir ganar esta Supercopa de España cuentan con la pareja de moda en el fútbol mundial, la formada por Vinicius y Benzema. Ya solo falta que ruede el balón y... conocer al nuevo campeón.

Athletic Club - Real Madrid

Athletic Club: Unai Simón; De Marcos, Yeray, Íñigo Martínez, Balenziaga; Berenguer, Zarraga, Dani García, Muniain; Sancet e Iñaki Williams.

Real Madrid: Courtois; Lucas Vázquez, Militao, Alaba, Mendy; Casemiro, Kroos, Modric; Rodrygo, Vinicius y Benzema.

Árbitro: César Soto Grado (Comité Riojano).

Estadio: King Fahd International Stadium.

Hora: 19:30 (21:30 hora local).

