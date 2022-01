Posible alineación del Athletic ante el Real Madrid en la final de la Supercopa de España

El Athletic remontó ante el Atlético de Madrid para meterse en la final de la Supercopa de España 2022. Los leones dieron un auténtico zarpazo en el estadio Rey Fahd de Riad (Arabia Saudí) y eso que fueron los del 'Cholo' Simeone los que se pusieron por delante. Pero Nico Williams logró revolucionar el encuentro con su entrada en la segunda mitad y culminar esa remontada.

Ahora toca defender el título contra el Real Madrid. Desde el conjunto vasco colocan al equipo de Carlo Ancelotti como favorito en la final. Al menos eso aseguró Iker Muniain en la rueda de prensa previa al partido: "Está claro que el Real Madrid es claro favorito. Nosotros tanto el año pasado como ahora éramos los menos favoritos... pero una vez de que rueda el balón lo que manda son los méritos de los 90 minutos".

"Puede ser que en esos aspectos como motivación o corazón demos un plus por encima. En corazón siempre hemos sido un equipo que lo ha demostrado por encima de todo y mañana no va a ser menos", agregó el capitán del Athletic Club ante los medios de comunicación. Un Iker Muniain que tiene un puesto asegurado en el once titular de Marcelino García Toral.

Once del Athletic para la final de la Supercopa de España 2022

A Muniain le acompañarán en el once titular Unai Simón en portería. Por delante del guardameta del Athletic y de la selección española se situará la tradicional línea de cuatro con De Marcos por banda derecha y Balenziaga por la izquierda, formando la pareja de centrales Yeray, goleador contra el Atlético, y el imponente Íñigo Martínez.

Más dudas presentan las posiciones del centro del campo y la delantera. Muniain es un fijo y a él podrían acompañarle Zarraga, Dani García y Berenguer. En punta también hay otro indiscutible. Iñaki Williams es un seguro en el once de Marcelino y junto a él apunta a situarse Sancet. Así las cosas, el héroe de las semifinales, Nico, deberá esperar una oportunidad en el banquillo. Donde también estará un Raúl García que también fue suplente en semifinales.

Palabra de Marcelino

Sobre algunos nombres propios habló Marcelino García Toral en rueda de prensa. Como, por ejemplo, de los hermanos Williams: "Ojalá sean determinantes para ganar la final. Iñaki tiene más experiencia y Nico está apareciendo. Somos un equipo con todas las letras y tenemos que demostrar nuestro potencial. A partir de aquí la brillantez de las individualidades tiene que sumar".

También de cómo se encuentra Yuri: "Está bien. Así lo veíamos. Es un muy buen futbolista. No te puedo contestar más porque sacarías si va a jugar o no. Está preparado y en condiciones". Y del momento que vive Unai Simón: "Hay que intentar que haga pocas ocasiones claras. Si tiran mucho no las podrá parar todas. Si les dejamos tener muchas ocasiones estamos fastidiados. Unai es un gran portero, pero vamos a intentar pararles".

[Más información: Horario internacional y dónde ver la final de la Supercopa de España entre Athletic y Real Madrid]

Sigue los temas que te interesan