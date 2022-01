Marcelino: "Que Benzema y Vinicius no tengan su día nos va a ayudar a ganar"

El Athletic Club vuelve a la final de la Supercopa de España para retener el título de campeón de la competición un año más. Para evitarlo, los leones tendrán delante a un Real Madrid que como dice Carlo Ancelotti tiene como plan "ganar el partido". Marcelino García Toral también habló, como el entrenador italiano, en rueda de prensa desde Riad (Arabia Saudí).

Estado de Yuri

"Está bien. Así lo veíamos. Es un muy buen futbolista. No te puedo contestar más porque sacarías si va a jugar o no. Está preparado y en condiciones".

Nueva página de la historia del Athletic

"Si pensara en algo que no fuera ganar no estaría en el camino correcto. Yo tengo que ser siempre positivo, optimista y ambicioso. Así me lo hacen sentir mis propios futbolistas. No podemos pensar en otra cosa que no sea ganar... Solo pensamos en la victoria".

Lo que representa el Athletic como equipo

"Estar aquí es un mérito increíble. Una filosofía diferente en un fútbol global que tiene un mérito increíble. A veces se nos olvida hasta en Bilbao el mérito de poder competir a este nivel con tres equipos que llegan a finales de Champions, las ganan... es un mérito supremo. Pero aquí estamos. Los jugadores se lo ganaron por méritos propios. Son finalistas de las dos últimas Copas. Este club tiene que disfrutar de esto. Cuando llegas a una final, eso es cierto, te llevas una gran decepción, pero tiene que quedar que este club diferente".

¿Complejo de inferioridad?

"El estado anímico es una parte del juego, pero no es la más importante. El nivel de los jugadores, la organización... soy de hacer análisis más profundos porque el fútbol es más complejo desde mi modesta opinión. Si salimos con mucho respeto será negativo. Tampoco debemos pensar que tenemos que ganar porque sería una decepción no hacerlo. Vamos a intentarlo. Podemos estar en un estado de activación mejor que en la final con la Real Sociedad".

Idilio con la Supercopa de España

"Es una competición cortita, que con este formato lo ha incentivado. Ahora es más atractivo. Todos los equipos quieren ganar. Lo demuestran sus alineaciones. Lo que es un atractivo. Para el Athletic significó que ganó a Madrid y Barça con sus mejores onces. Eso da grandeza a nivel competitivo. Sería un éxito tremendo ganar al Madrid".

Vestuario unido

"Este es un vestuario diferente. En el Athletic tienes que intentar no desunir. Muchos futbolistas se conocen desde niños. Han convivido, hecho piña. Todos con un sentimiento de arraigo y pertenencia total, lo que también tiene dificultad. Estoy orgulloso de entrenar a este grupo".

Los hermanos Williams

"Ojalá sean determinantes para ganar la final. Iñaki tiene más experiencia y Nico está apareciendo. Somos un equipo con todas las letras y tenemos que demostrar nuestro potencial. A partir de aquí la brillantez de las individualidades tiene que sumar".

Los hermanos Williams, Iñaki y Nico Reuters

Balón parado, un gran arma

"Es determinante. Marcamos dos, pero encajamos uno. Cada equipo tiene sus argumentos. Los nuestros son diferentes que el Barça. Para nosotros es más referencia los dos partidos ante el Madrid que el del Barça".

Crecimiento de Unai Simón

"Hay que intentar que haga pocas ocasiones claras. Si tiran mucho no las podrá parar todas. Si les dejamos tener muchas ocasiones estamos fastidiados. Unai es un gran portero, pero vamos a intentar pararles".

Si entrenamiento el viernes

"No sabría decirte. Estamos como el año pasado. Fuimos a la final, hicimos pocos cambios. Y llegamos bien. Tenemos el poder mental que te otorga la victoria y la ilusión que pusimos. Tenemos 24 horas menos, pero el Madrid jugó una prórroga muy exigente ante el Barça. Tenemos la ilusión y motivación de conseguir una victoria".

Análisis de El Clásico

"Nosotros tenemos dos experiencias recientes con el Madrid. Y es la mejor referencia. El Barça tiene una idea de juego diferente a la nuestra. El contraataque es un arma. En San Mamés perdimos el balón y metió gol. Hay que ser solventes en esas sensaciones. A nosotros el Madrid no nos generó muchas contras. Intentaremos ser eficaces y repetir eso. El fútbol se define en detalles y ojalá nos favorezcan con un rival como el Madrid".

¿Qué le preocupa del Real Madrid?

"El Madrid tiene grandes delanteros, un medio preciso y jugadores desequilibrantes. Esta temporada utilizan más el contraataque. Es más difícil contrarrestarlos".

Qué hace bien el Athletic... y mal el Real Madrid

"Nosotros tener acierto. Es el problema que estamos teniendo en partidos esta temporada. Y el Madrid también, que no lo tenga. Tienen dos futbolistas que llevan 38 goles entre los dos. Que no tengan su mejor día nos va a ayudar a ganar".

Guion del partido

"Vamos a agruparnos. Tendremos momentos de partido imprevisibles donde tengamos que defender en bloque bajo y sufrir. No podemos intentar ganar al Madrid sin sufrir. Ellos se muestran solventes como indica su rendimiento y sus resultados. Tenemos que atacar con criterio. Ser inteligentes. Atacar de forma rápida y organizada".

Marcelino y Ancelotti, antes de la final de la Supercopa de España RFEF

Acostumbrado a partidos decisivos

"Es indudable que tiene mérito. El Athletic, con el poderío de La Liga, que pueda jugar cuatro finales. La afición debe estar orgullosa de estos jugadores. Si encima ganas la final como ante el Barça es increíble. El pasado no cuenta. En esta final dejaremos todo y sabemos la dificultad de jugar ante el equipo más en forma. Pero nosotros somos un equipo difícil. Vamos a tener opciones. El acierto será fundamental".

Enchufados desde el inicio

"El Madrid tiene inicios poderosos. En seis minutos nos penalizó en San Mamés. Tenemos que evitar estas sensaciones. Hay que estar a un gran nivel para intentar no encajar gol. Es un equipo superpoderoso como demuestra que de 17 finales solo perdió tres. Si permitimos que se adelanten... será más difícil. Venimos con la energía de remontar con el Atlético. Para ganar tenemos que estar al máximo nivel".

Cómo está el equipo

"Ánimicanente estamos inmejorables. Ganamos de forma merecida al campeón y el estado anímico es inmejorable. Veremos esta tarde cómo estamos. Veremos si hay molestias o cansancio, pero no hay jugadores como posibles bajas. Nos medimos a un rival importante, pero el estado anímico supera el cansancio".

Vibraciones antes de la final

"Nos hemos levantado con normalidad. Preparando bien el partido y mañana con toda la ilusión para intentar ser campeones".

