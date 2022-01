Soto Grado, el árbitro de la final de la Supercopa: "¿Miedo? Duermo bien y hago lo que me gusta"

El árbitro de la final de la Supercopa de España, César Soto Grado, explicó este sábado, en la rueda de prensa previa al encuentro que disputarán mañana el Athletic Club y el Real Madrid en el King Fahd Stadium de Riad, que "pitar una final es lo más grande".

"Estamos superilusionados, el equipo está muy metido en esta final y todos tenemos una ilusión tremenda", añadió en este sentido Soto Grande ante los medios de comunicación. Y añadió sobre la magnitud del partido: "Intento dar la mayor normalidad posible a todo. Sabemos de la responsabilidad, pero intentamos dar normalidad. Miedo no hay. Duermo bastante bien y hago lo que me gusta y espero hacerlo bien. No miro mucho las redes sociales. No me aportan nada postivo".

Por otro lado, sobre las amenazas recibidas esta semana por el presidente del comité técnico de árbitros (CTA), Luis Medina Cantalejo, dijo que "como colectivo" les "afecta", y por eso ayer viernes emitieron un comunicado.

"Creemos que hay líneas que no se deben sobrepasar. Medina Cantalejo tiene todo nuestro apoyo y queremos agradecer el trato de nuestro presidente, Luis Rubiales, que en todo momento está a nuestro lado", quiso dejar claro Soto Grande.

Una de las polémicas que la ha rodeado a él esta temporada ha sido la frase ('habéis tenido 90 minutos para marcar') que dejó a los jugadores del Real Madrid a raíz de una protesta en un partido: "Si alguna vez un jugador se ha sentido ofendido, pido mis disculpas. Aquella frase pensaba que se quedaba en el terreno de juego. Creo que ni ellos la dieron importancia", señaló el colegiado.

En cuanto a la relación de los jugadores, Soto Grado quiso hablar como sobre cómo intentan no condicionarse en el campo: "Soy profesor de educación física en excedencia. La relación con los jugadores es como en el colegio e intentamos contriolar las emociones de los futbolistas. No estamos condicionados por lo que ha pasado. Analizamos al jugador, pero la toma de decisiones no depende de cómo es el jugador. No podemos pensar que un penalti claro no lo es porque el jugador se tira habitualmente".

El VAR

Preguntado por el VAR, dijo que este mecanismo tecnológico "no es para los árbitros, es para los equipos, para que un equipo no pierda un partido o una final por un error extremadamente grave".

"Cuando llegué a Primera apareció el VAR. Tuve que trabajar bastante para adaptarme. Nosotros tomamos decisiones y el VAR ayuda. El VAR no es para los árbitros, es para los equipos. Si hay algo grave, para eso está el VAR para lo evidente. Nada ha cambiado. Los mensajes que recibimos son los mismos de siempre. No hay penaltitos, el uso de VAR es el mismo", explicó.

No es nada habitual que los árbitros comparezcan en rueda de prensa, un hecho que no pasó inadvertido durante las preguntas de los periodistas. "Esto es más difícil que pitar la final, es mi primera rueda de prensa, se lo decía a Pablo (el director de comunicación de la RFEF) esta mañana, que yo no he tenido nunca este tipo de entrevistas, pero estoy cómodo", bromeó el colegiado.

