Ancelotti da un 'repaso' a Xavi: "Si me dicen que jugamos a la contra, yo encantado"

Carlo Ancelotti habló en rueda de prensa antes del partido de este domingo contra el Athletic Club en la final de la Supercopa de España. El técnico italiano analizó la actualidad blanca y el enfrentamiento contra el equipo de Marcelino García Toral.

Plan para la final

El equipo ha recuperado bien, hemos entrenado. Creo que no tenemos problema en el problema físico. Tenemos dos dudas, Alaba y Asensio, evaluaremos en el entrenamiento por la tarde. ¿El plan? No lo sé. El plan es ganar el partido.

Duelo contra el Athletic

Nos conocemos bien, hemos jugado dos veces en el último mes. Fueron partidos competidos. Tienen organización, velocidad arriba, son buenos en el balón parado. El plan es distinto a la semifinal, el Athletic tiene registros distintos que el Barcelona.

Positivo de Carvajal

Estamos acostumbrados a que esto puede pasar, pasa en la familia, en el trabajo. Lo siento por Carvajal, había jugado un buen partido. Se encuentra bien físicamente, sólo tiene un poco de catarro.

Volver a una final con el Madrid

De verdad, no había pensado en volver a dirigir una final con el Real Madrid. Estoy contento de vivir este período, que me ilusiona mucho. Jugar una final siempre es especial, con el Madrid aún más. El Madrid tiene la costumbre de jugar estos partidos.

Marcelino y Ancelotti, antes de la final de la Supercopa de España RFEF

Relación con Marcelino

Marcelino es una amistad de piel, no hemos pasado tanto tiempo juntos. Ayer vi una foto que jugamos en contra y no me acordaba. Es una persona que cuando te acercas sientes algo especial. El Bilbao ha jugado bien y todos los partidos contra los equipos de Marcelino son complicados.

KO del Atlético

El partido contra el Atlético ha evidenciado esto, el Athletic es un equipo complicado que nunca se rinde.

El Barça y la posesión

Respeto todo, en este sentido, todas las facetas del fútbol. Si uno quiere jugar a la posesión, es respetable. Como es respetable el partido que hizo el Cádiz contra nosotros, nos metieron en dificultades. No existe el sistema perfecto. A la contra no voy a ganar todo.

Si jugamos un partido para defender, no significa que jugamos solo a defender. Somos el equipo con más goles en Liga. Jugar a la contra no es sencillo, necesitas pases justos, jugadores que ataquen el espacio justo. En el tercer gol teníamos 6 jugadores en el área.

Lesionados para la final

Nunca he tomado riesgos con jugadores que no se encuentren bien. Si Alaba y Asensio no se encuentran bien no jugarán. Nacho ha jugado bien contra Barcelona, Rodrygo también. Lo vamos a evaluar con tranquilidad.

Supercopa en Arabia

No me incomoda jugar en Arabia, han habido muchos aficionados del Madrid, del Barcelona. Sabemos la importancia que tiene para la Federación y los clubes de menor categoría.

Nuevo partido contra el Athletic

Diciembre fue un mes distinto. El aspecto defensivo lo hemos cambiado un poco, en la vuelta contra ellos nos salió mejor, nos adelantamos pronto con dos goles de Benzema y luego controlamos el partido. Va a ser un partido igualado, el balón parado será importante.

Ruleta de Mendy

No me acuerdo de esto -risas-, me acuerdo de su regate contra Alves en el segundo gol. Es un jugador bastante seguro, a veces nos ayuda mucho en la salida desde atrás. Es muy fuerte en el 1 vs 1. Lo está haciendo bien. Ha sido de los mejores contra Barcelona.

Vinicius, en el foco

Vini no va a tener mucho espacio en frente, lo va a tener por fuera y creo que lo puede disfrutar también. Queremos que juegue más por dentro, contra Valencia ha marcado. Debe entrar más por dentro, es una calidad que todavía no tiene, pero la puede disfrutar.

Benzema, más líder

Benzema no ha cambiado, mantiene su humilidad. Han cambiado los otros con él, le ven más fuerte, más maduro, más líder. Le veo de manera distinta a los otros años, más líder.

