Cara y cruz en el Real Madrid antes de la final: Asensio, casi descartado; opciones para Alaba

Marco Asensio está prácticamente descartado para disputar la final de la Supercopa de España frente al Athletic Club. El '11' blanco fue titular en la victoria del Real Madrid ante el Fútbol Club Barcelona, pero unas molestias le hacen ser seria duda contra los leones este domingo.

En el último entrenamiento antes de la gran final, Marco Asensio no ha saltado al terreno de juego para entrenar junto al resto de sus compañeros. Tampoco lo hicieron Jesús Vallejo, quien también trabajó en el interior de las instalaciones en la anterior sesión, y un Dani Carvajal que dio positivo en Covid-19 este viernes.

Sin embargo, no todo van a ser malas noticias en la casa blanca. David Alaba representa la cara de la moneda al haber entrenado con sus compañeros este sábado. El austriaco fue baja de última hora para El Clásico en semifinales por unas molestias físicas y se temía que no pudiese llegar a la final.

David Alaba, antes de jugar un partido con el Real Madrid AFP7 / Europa Press

Tanto de Asensio como de Alaba habló Ancelotti en la rueda de prensa previa al partido: "Nunca he tomado riesgos con jugadores que no se encuentren bien. Si Alaba y Asensio no se encuentran bien no jugarán. Nacho ha jugado bien contra Barcelona, Rodrygo también. Lo vamos a evaluar con tranquilidad".

El entrenador italiano no quiere correr riesgos y por eso parece que Asensio no podrá estar finalmente contra el Athletic después de no entrenarse este sábado. Más dudas con Alaba. Ancelotti no es amigo de arriesgar con los futbolistas que no están al cien por cien y por este motivo se espera que sea Nacho el que acompañe a Militao en el centro de la defensa.

Primero del año

Tanto el Athletic como el Real Madrid quieren conquistar el primer título del año. El vigente campeón es, precisamente, el equipo vasco. Y, además, los de Marcelino García Toral ya ganaron a los blancos en semifinales en la pasada edición de la Supercopa de España.

Sin embargo, esta temporada leones y merengues se han enfrentado ya en dos ocasiones en La Liga. Y ambos duelos acabaron con el mismo desenlace: victoria del Real Madrid en el Nuevo San Mamés y en el Santiago Bernabéu. Ahora llega un nuevo cara a cara entre dos de los equipos de España que nunca han descendido a Segunda División. Y hay un título en juego. El primero de 2022.

