Ancelotti y Marcelino, una amistad "de piel": un gesto emotivo y una foto de hace 35 años

Entre Carlo Ancelotti (Reggiolo, 1959) y Marcelino García Toral (Villaviciosa, 1965) hay más que el respeto que suelen tener entre colegas de profesión los entrenadores. Son buenos amigos, de esos a los que no les hace falta verse a menudo para que ese vínculo no se rompa. Solo se encuentran unas veces y lo hacen como rivales, como ocurrirá este domingo jugándose entre ambos el título de la Supercopa de España.

Ancelotti y Marcelino pudieron encontrarse durante unos minutos este sábado. Concentrados por lo que se viene, pero sin esa tensión que irá creciendo según se vaya acercando el momento de la final entre Real Madrid y Athletic. Se dieron la mano y posaron sonrientes sujetando cada uno la camiseta de su equipo y con el trofeo de la Supercopa separándoles.

Marcelino dejó unas bonitas palabras para Ancelotti cuando el pasado jueves el Athletic eliminó al Atlético de Madrid y al técnico asturiano le preguntaban por su duelo contra el italiano: "Es alguien a quien admiro por lo que es como entrenador y también como persona", decía el entrenador rojiblanco. Dos días después los elogios llegaron desde el lado contrario.

Marcelino y Ancelotti, antes de la final de la Supercopa de España RFEF

"La amistad con Marcelino es de piel", definió Carletto su relación. "La hemos disfrutado con el tiempo. Ayer vi una foto de cuando jugamos como rivales en 1987 que no recordaba. A veces hay personas con las que no pasas tiempo, pero se te acerca y sientes algo especial. Con él siento esto y me parece además un óptimo entrenador, porque el Athletic está jugando muy bien, lo hizo muy bien también en el Valencia y todos los partidos contra sus equipos son complicados al ser un entrenador que controla muy bien los detalles".

Esta vez no han tenido que esperar mucho para volver a verse, habiéndose enfrentado en Liga dos veces durante el mes de diciembre. En ambos casos el partido cayó del lado blanco: 1-0 en el Santiago Bernabéu y 1-2 en San Mamés. Ancelotti puede presumir de no saber lo que es perder contra su 'amigo', chocando en los banquillos hasta en seis ocasiones por el momento con cuatro victorias del lado del italiano y dos empates.

Cara a cara en 1987

Pero su 'relación', como bien recordó este viernes Ancelotti por una foto que llegó a comentar con Marcelino en su encuentro en Riad organizado por la RFEF, comenzó cuando se enfrentaron hace 35 años como futbolistas. La foto, que viene a ser un fotograma de la retransmisión de TVE, fue 'tomada' en Lecce, en el estadio Via del Mare, donde AC Milan y Sporting de Gijón se midieron en la primera ronda de la UEFA (1987/1988).

Ancelotti y Marcelino hace 35 años en Lecce. En Via del Mare. Allí se jugó la vuelta de la primera ronda de la UEFA 87/88 entre Milan y Sporting. El partido lo dio TVE. Las vueltas que da la vida. pic.twitter.com/dDWfxxkZCB — Alberto López Frau (@alberlopezfrau) January 14, 2022

La eliminatoria se la llevó el Milan, aunque el partido de ida en El Molinón acabó con victoria del Sporting (1-0). Ancelotti y Marcelino apenas coincidieron cinco minutos sobre el campo porque el segundo de ellos salió desde el banquillo en el 85'. En la vuelta, los rossoneri sí impusieron su condición de favoritos y ganaron 3-0 . En Italia sí pudieron medirse algo más al jugar Marcelino toda la segunda parte tras salir en el descanso.

Marcelino, al que separan seis años de Ancelotti, era por entonces un joven futbolista que había debutado dos años antes en Primera División. Era centrocampista, como Carletto, por el que sentía admiración por su carrera, aunque aquella fuera la primera temporada de este en la plantilla del Milan. Luego la vida les llevó a medirse en los banquillos.

La clase de Ancelotti

Ancelotti es de esos entrenadores a los que le gusta compartir ideas con otros técnicos y tras uno de esos primeros enfrentamientos con Marcelino, cuando uno dirigía al Real Madrid y el otro al Villarreal, llegaron a tener una profunda charla que traspasó los límites de lo deportivo y fraguó su relación de amistad.

Esta misma semana se supo de uno de esos gestos que definen la elegancia de Ancelotti ya que, según desveló lavozdigital.es, el italiano quiso llamar a Álvaro Cervera, hasta el miércoles técnico del Cádiz, para darle una muestra de cariño por su dolorosa destitución. Con Marcelino ocurrió algo parecido en 2014, cuando el padre de este falleció y el entrenador del Real Madrid quiso darle sus condolencias por teléfono. Aquel gesto nunca lo olvidó el de Villaviciosa.

