Mathieu Valbuena defiende la continuidad de Benzema en la selección francesa tras la sentencia

Mathieu Valbuena ha puesto fin a seis años de espera con la sentencia del caso de 'sextape' en la que figuraba como víctima. Los chantajistas han sido condenados y Karim Benzema, uno de los grandes nombres de la investigación, apelará después de ser condenado como cómplice del chantaje en una sentencia donde se han detectado varias contradicciones. Pese a ello, Valbuena ha defendido que Benzema debe continuar yendo con la selección nacional, lo que refleja que no ve al delantero del Real Madrid como un enemigo.

"La selección de Francia necesita a sus mejores jugadores. Hoy, tenemos a nuestros mejores jugadores", ha subrayado Valbuena durante una entrevista para el programa de RMC Rothen s'enflamme. "Nunca mezclé el negocio y el fútbol. Karim Benzema es un gran jugador. El equipo de Francia necesita lo mejor", ha recalcado después de que algunos críticos hayan pedido su expulsión y de que la FFF defendiera su continuidad.

"No soy nadie para decir si debería ser seleccionable o no. Didier Deschamps está ahí para construir un grupo. Además, en un año, habrá Mundial de fútbol", ha concluido el todavía jugador de 37 años de edad. Después de que en 2015 estallara el caso, Mathieu Valbuena ha celebrado que se concluya la investigación y el juicio: "Me siento aliviado después de tantos años. Me costó uno o dos años en la selección de Francia. Me puse las botas desde el principio".

Su única crítica ha ido dirigida a la Federación, a la que acusa de falta de apoyo: "Cuando estaba en el apogeo del equipo de Francia, Le Graët me lamió las botas. Por otro lado, cuando desaparecemos del radar, es el señor fantasma".

Benzema, intacto

El jugador del Real Madrid y de la selección francesa de fútbol mantiene su inocencia y apelará la decisión del tribunal. Karim Benzema, como han trasladado sus propios abogados, asistirá personalmente a todo este proceso después de sus últimas ausencias por compromisos deportivos. Sin embargo, acudirá para reafirmar su inocencia y buscar la absolución.

El delantero merengue, además de no entender la condena de un año de cárcel, ve incompatible que la justicia francesa asegure que fue cómplice de chantaje al mismo tiempo que confirma que Benzema desconocía la actividad que estaban desarrollando los condenados por chantajistas. Una situación que esperan se resuelva durante el proceso de apelación y que, sin embargo, no cambiará nada en la situación deportiva de Karim Benzema.

El Real Madrid y la selección francesa confían en la inocencia del delantero y seguirán contando con él en sus respectivas plantillas. El Real Madrid siempre se ha creído la versión de su jugador y el conjunto galo, que es quien más tensión protagonizó en su día con el '9', ya adelantó hace unos días que Benzema continuaría yendo convocado más allá del resultado de la sentencia.

