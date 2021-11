Karim Benzema recurrirá la sentencia del 'caso Valbuena': seguirá con Francia y no irá a la cárcel

Karim Benzema conoció este miércoles su condena por el conocido como 'caso Valbuena'. El jugador del Real Madrid y delantero de la selección francesa tendrá que afrontar un año de cárcel suspendida, una multa de 75.000 euros y una indemnización a Mathieu Valbuena de otros 80.000. Así, más allá de la apelación del jugador, termina momentáneamente un proceso que comenzó en 2015 cuando salió a la luz este caso de 'sextape' y que le llevó a ser vetado de la selección francesa.

Sin embargo, el galo continúa defendiendo su inocencia, Real Madrid y Les Bleus le apoyan y apenas tendrá consecuencias en el que es el mejor momento de su carrera. Además, cabe destacar que la propia sentencia reconoce que Benzema no estaba al tanto de la acción de los chantajistas, por lo que la decisión del tribunal no termina de encajar en el análisis de los abogados del jugador. De hecho, uno de sus letrados, fue claro tras conocer la sentencia: "Ha sido condenado sin pruebas, la sentencia no se corresponde con la realidad de los hechos".

Benzema espera ser absuelto próximamente tras su apelación. El jugador, como viene reconociendo, únicamente intentó ayudar a Mathieu Valbuena cuando conoció los hechos. Ambos mantuvieron una conversación en la concentración de la selección en la que Karim trasladó a su compañero que lo más sencillo era aceptar el chantaje. Según el Tribunal, eso supuso una "implicación personal". Sin embargo, esta cae en una contradicción: Benzema fue cómplice del chantaje, pero a la vez desconocía la actuación de los chantajistas.

El proceso de apelación, además, contará con la presencia de Karim Benzema. El jugador no ha podido acudir durante estas últimas vistas al tener compromisos deportivos, pero sus abogados ya han trasladado que irá presencialmente para mostrar su inocencia y poner punto final a un proceso que le ha traído más de un problema en su carrera deportiva.

Francia y Real Madrid le respaldan

La selección francesa vetó a Karim Benzema en 2015 cuando estalló este caso. El delantero entró en una batalla con Didier Deschamps, a quien llegó acusar de racismo. Una tensión que dividió Francia y que acabó con la derrota del atacante, olvidado en el resto de convocatorias a pesar de que su nivel fuera muy bueno. Esas discrepancias, sin embargo, acabaron en 2021 meses antes de la Eurocopa.

Benzema estaba luciendo su mejor versión y Deschamps dio un paso al frente para la reconciliación. Ambos tuvieron un encuentro secreto, hablaron de todo lo sucedido y acordaron firmar la paz. Poco después, Karim Benzema regresó a una convocatoria de la selección, acudió a la Eurocopa y recientemente ha ganado la UEFA Nations League con un gol clave. Una nueva situación a la que no afecta esta sentencia, tal y como ya habían adelantado desde la propia Federación.

Noël Le Graët, máximo responsable del organismo, aseguró hace unas semanas que aunque Benzema fuera condenado no se iba a tener en cuenta a la hora de realizar las convocatorias. Aunque todo estará en manos de Deschamps, desde la cúpula federativa se reafirmó que Karim continuaría entre los disponibles más allá de la decisión final del Tribunal. Por lo tanto, el atacante francés no espera ver truncada su reaparición con Les Bleus.

Por si fuera poco, el Real Madrid también está tranquilo con el caso de Karim Benzema. Durante todo este tiempo ha creído la versión del jugador, que se considera inocente de los delitos de los que se le acusan. A la vista de la sentencia y de la contradicción que esta expone, Benzema sigue contando con el respaldo del Real Madrid. El galo es fundamental en el club merengue y su evolución durante todos estos años en los que era discriminado de la selección gala ha sido inconmensurable.

Carrera por el Balón de Oro

El delantero del Real Madrid es uno de los grandes aspirantes al galardón que entrega France Football. Sus últimos grandes años, especialmente el pasado donde el premio se tuvo que suspender por la Covid-19, le han aupado entre los mejores delanteros del planeta. Y tras su crecimiento en el conjunto merengue, donde es el líder indiscutible del ataque, el nombre de Karim Benzema figura de manera indudable entre los aspirantes con más opciones de ser reconocido como el mejor del mundo.

Francia, por ejemplo, ya ha catapultado su candidatura con el apoyo de nombres como Deschamps, seleccionador nacional, o incluso Zinedine Zidane, uno de los principales referentes futbolísticos del país. L'Equipe, además, también le situó con los mejores del mundo en un claro guiño a las opciones de ganar el Balón de Oro. Y hasta Leo Messi, principal rival en la próxima gala, destacó sus posibilidades de vencer.

La carrera de Karim Benzema hacia el premio ya está muy avanzada y esta última sentencia, más allá de que será apelada, no tendrá efecto alguno en sus aspiraciones. La gala se celebrará el próximo 29 de noviembre en el Teatro Chatelet y todas las votaciones ya se han realizado y están cerradas, por lo que la sentencia no puede influir en la opinión de periodistas y compañeros. Así las cosas, Karim Benzema sigue siendo un claro favorito al que sería el mayor galardón individual de su vida.

