Vinicius cambia de estatus en el Real Madrid: así se ha convertido en intocable

Vinicius Júnior (21 años, Brasil) llegó al Real Madrid apenas cumplida la mayoría de edad, después de que el club blanco se fijase en la joven perla del fútbol brasileño cuando comenzaba a despuntar en el Flamengo. Llegó para alternar sus presencias entre el Castilla y el primer equipo, pero después de mucho trabajo, de aún más sacrificio e incluso tras superar una grave lesión, el extremo ya es intocable en el trece veces campeón de Europa.

'Vini' no se ha perdido ni un solo partido en lo que va de temporada 2021/2022. En la Champions League lo ha jugado todo y en La Liga, pese a que comenzó los dos primeros partidos del campeonato doméstico como suplente, después ha ido sumando titularidades. Y van once.

Precisamente, fue en esos dos primeros encuentros partiendo desde el banquillo en los que Vinicius marcó sus tres primeros goles en La Liga este curso. Uno en la goleada por 1-4 ante el Deportivo Alavés y dos en el empate frente al Levante. Todo ello para sumar a estas alturas de la temporada 10 dianas entre la Champions y el torneo liguero, además de 7 asistencias.

Un Vinicius de época

El salto de calidad que ha dado Vinicius Júnior esta campaña no ha pasado inadvertido para nadie. Bueno, tal vez Tite se olvidó de él inexplicablemente en el parón internacional de noviembre, aunque acabó llamando al extremo para jugar estos últimos partidos del año con la selección de Brasil tras la lesión de Firmino.

Si Tite quedó retratado, Ancelotti ha destacado en su valor como entrenador al dar confianza y todo lo que necesitaba a Vinicius para ser ese jugador que tanto prometía. El técnico italiano es clave en la mejora del joven futbolista, que se ha convertido en uno de los destacados de este segundo tramo del año.

Vinicius Júnior

Solo hace falta comprobar un dato: Vinicius Júnior ha marcado más goles en esta 2021/2022 que en cualquiera de las otras temporadas que ha disputado en el conjunto merengue al completo. En su primer año, sumó 3 dianas, por las cinco de la 2019/2020 y las seis de la 2020/2021.

Precisamente, al brasileño siempre se le achacaba su falta de puntería. "No tiene gol", decían de él. Pero esta etiqueta se la ha sabido quitar en su cuarta campaña en el Real Madrid. Para llegar hasta aquí, además de las críticas que le han acompañado desde que aterrizó en la capital española, también ha tenido que superar la grave lesión que sufrió en su primer curso frente al Ajax de Ámsterdam.

Un duelo tras el que estuvo varios meses alejado de los terrenos de juego y justo cuando vivía su mejor momento desde que vestía la elástica madridista. Tardó en recuperar su ya eterna sonrisa 'Vini', pero ahora nadie duda de que estamos ante uno de los jugadores de moda del 'planeta fútbol'.

Confianza y ambición

Vinicius sabe que en el pasado destacó por 'fallón' y es algo que no tiene reparos en reconocer: "Estaba fallón, también fallé de cara al gol. Pero yo no bajo nunca la cabeza. Siempre quiero seguir peleando y ayudar al equipo. En el vestuario siempre me dan la fuerza que necesito. No fue un jugador solo, no fue el entrenador solo, fueron todos. Me animaron para poder estar en mi mejor versión y ayudar siempre".

Durante una entrevista con El Larguero de la Cadena SER, el futbolista confirmó que la confianza ha sido clave en su proceso de consagración: "Eso es importante para todos los jugadores, pero creo que ahora también estoy más preparado para esto. Antes no sé si lo estaba, pero ahora lo estoy. Me he preparado para estar a tope y seguir ayudando al equipo durante mucho tiempo y muchas temporadas".

Vinicius celebra su gol al Granada REUTERS

En esta mejora, Ancelotti ha sido muy importante y el entrenador merengue no oculta que Vinicius es otro: el jugador más desequilibrante del mundo en la actualidad. "Por su manera de jugar, sí, creo que es el jugador más desequilibrante que hay en este momento en el fútbol. Creo que no hay muchos jugadores que puedan hacer lo que él. Pero también tiene cosas que mejorar. Tengo que decir que tiene la humildad para mejorar. Quiere y tiene que aprender. Su cabeza es justa y es la de un joven que sabe que tiene que mejorar", afirmó Carlo ante los medios de comunicación.

Futuro

Otro nombre clave en el camino de Vinicius es el de Benzema. El delantero francés ha estado a su lado para aconsejarle en las técnicas de definición y también para entrenar a su lado este aspecto. Los resultados están a la vista con los datos que anteriormente se han destacado.

Juntos forman una de las parejas del momento en el fútbol y aunque Mbappé llegue en 2022, se espera que los tres culminen un tridente para soñar con todo. El futuro del Real Madrid y del deporte rey lleva consigo escrito el nombre de Vinicius. Un 'Vini' que sueña con el Balón de Oro: "Claro que todos los jugadores sueñan con ser Balón de Oro algún día. Yo sigo trabajando, tengo mucho tiempo en el fútbol para hacer muchas cosas, para dar mi mejor versión y para estar bien conmigo mismo, que es lo más importante".

Con el Balón de Oro y también con hacer historia en el Real Madrid. 'Vini' es en la actualidad uno de los jugadores que menos cobran en la casa blanca. Esto se debe a que mantiene su primer contrato, pero ya ha demostrado públicamente que el dinero no le importa. Su prioridad es y será seguir jugando y ganando en el mejor equipo del mundo.

