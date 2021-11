Vinicius y Benzema se quedan solos en el ataque del Real Madrid

El Real Madrid está viviendo un inicio de temporada de ensueño. El equipo de Carlo Ancelotti ha sorteado los tropiezos y ya es uno de los grandes aspirantes al título liguero a la vista de su solidez en el terreno de juego. Una de las claves está en la pareja ofensiva, que a diferencia de otras temporadas ha dejado atrás las críticas para situarse como una pieza clave del esquema del Real Madrid.

Vinicius y Benzema se han asentado como una de las parejas más en forma de todo el fútbol europeo. Curiosamente ambos han pasado por una situación similar: críticas constantes y dudas sobre su potencial de cara a puerta. Sin embargo, en la primera temporada de Ancelotti tras su regreso a la capital han conseguido dejar atrás esa situación hasta ser dos de los indiscutibles del Real Madrid.

Benzema lidera los rankings en ataque y Vinicius ha conseguido que Tite, tras numerosos ataques por su convocatoria, haya llamado al brasileño para este parón de selecciones. Ambos van con la selección a pesar de las dificultades y han hecho de las estadísticas su principal valedor sobre el césped.

El delantero francés, sin ir más lejos, está cuajando 14 goles en 15 partidos disputados. Su promedio goleador es de un tanto cada 94 minutos, números que superan a otras estrellas como Messi o Neymar en el PSG. Pero, además, lo está acompañando de cerca de ocho asistencias que le colocan como un jugador determinante en punta de ataque.

Vinicius, por su parte, ha evitado los problemas físicos situándose con más partidos que Karim Benzema (16), aunque no tantos goles. El brasileño promedia un tanto cada 142 minutos en el terreno de juego. Y, además, se ha 'colado' en la lista de asistentes con siete pases de gol. Teniendo en cuenta sus nueve tantos en todas las competiciones, Vinicius ha acabado con el debate de la delantera del Real Madrid.

La pelea por el tercero

El Real Madrid ha afianzado la pareja ofensiva, pero el esquema elegido por Carlo Ancelotti deja una tercera plaza disponible para un último jugador. Y es aquí donde esta la gran batalla por completar el once del Real Madrid. No hay un jugador fijo y a lo largo de la temporada el técnico italiano ha demostrado que no tiene claro el tercer acompañante de la pareja de moda.

Una de las opciones más fiables parecía ser Asensio. El balear, sin embargo, no llega a los 500 minutos de juego durante los 12 partidos en los que ha tenido presencia. Hazard, cuyo futuro sigue en duda ante su falta de explosión en el equipo, sigue los mismos números aunque en 11 encuentros disputados. Por el contrario, en esta carrera por la tercera plaza ofensiva Rodrygo es el único que supera la barrera de los 500 en los 14 partidos en los que Ancelotti le ha dado protagonismo.

Gareth Bale, que a principio de temporada se afianzó en el once de Ancelotti, espera poder recuperar esa posición tras el parón de selecciones en el que ya está cogiendo ritmo con Gales después de meses lesionado con el Real Madrid.

