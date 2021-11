Jovic medita una salida en enero: una cesión para recuperar la confianza y volver al Real Madrid

Luka Jovic no encuentra su sitio en el Real Madrid y por eso empieza a valorar una salida en el mercado de invierno. Pasan los partidos, los meses y las temporadas y de momento el jugador serbio no ha conseguido dar el golpe en la mesa que el madridismo le reclama después de que llegara al club como una de las grandes sensaciones del fútbol europeo. Era el punta, fuera de los grandes, que había revolucionado el mercado.

La entidad madridista se lanzó a por su fichaje después de que rozara la treintena de goles en el Eintracht de Frankfurt. Zidane lo quería para reforzar el ataque del equipo blanco después de que la primera plantilla haya estado algo coja de delanteros en los últimos años. El recambio de Benzema se resiste.

Con el entrenador francés no terminó de cuajar a pesar de que había sido una petición expresa y eso le terminó marcando en su trayectoria en el conjunto madridista. De hecho, el pasado curso terminó saliendo cedido ante la falta de minutos y oportunidades. Su caso parecía abocado al fracaso, pero fue Ancelotti quien, en previsión de lo larga que iba a ser la temporada, decidió contar de nuevo con su figura a su vuelta en la pretemporada.

Carlo Ancelotti, durante un entrenamiento del Real Madrid Real Madrid

Sin embargo, las cosas con el italiano no le han ido mucho mejor ya que los resultados para él han vuelto a ser malos. Benzema lo juega todo o casi todo y cuando ha salido, ni ha conseguido ver puerta ni ha conseguido dar motivos al técnico para ganarse su confianza. Eso y su carácter frío, carente de gestualidad alguna, han provocado que muchos piensen que está desconectado del equipo, sin integrarse ni en la plantilla ni en el ambiente del madridismo.

Este año ha jugado en siete partidos, pero el montante de minutos apenas suma un partido completo. En los 96 que ha disputado solo ha conseguido dar una asistencia y todavía no se ha estrenado como goleador. Sus números son realmente malos, pero van muy acorde a lo que ha demostrado en su estancia en el equipo blanco. Solo dos goles y tres asistencias en 40 partidos oficiales.

Ante esta situación, Jovic acusa la falta de minutos y está dispuesto a buscarlos fuera, por lo que abre la puerta a la posibilidad de volver a salir en el mes de enero como ya hiciera el año pasado. Regresó al Eintracht y aunque las cosas no le fueron tampoco muy bien, al menos mejoró sus cifras goleadoras con 4 tantos en 18 encuentros.

Ancelotti confía en Mariano

La situación de Jovic encierra además una particularidad. Aunque Benzema es la referencia absoluta del ataque y del puesto de delantero, Carlo Ancelotti no le cierra la puerta a Mariano, por lo que Jovic sabe que no es la única opción. Si Benzema deja pocos minutos al resto y esos minutos los tiene que pelear con otro jugador de la raza y el hambre del hispano-dominicano, a Jovic no le salen las cuentas.

Mariano Díaz y Luka Jovic, durante un entrenamiento del Real Madrid Real Madrid

El partido ante el Elche, en el que Jovic estaba aparentemente tocado, demostró que Mariano a la primera oportunidad que tenga va a intentar ir al máximo. El delantero salido de la cantera se negó a abandonar el club a pesar de tenerlo hecho primero con el Valencia y después con el Rayo Vallecano. Sin embargo, en los pocos minutos que le ha dado Ancelotti, solo ha jugado en el Martínez Valero ante el Elche, demostró que puede ser importante.

Ancelotti le eligió por su actitud en los entrenamientos, la cual elogió en rueda de prensa por delante de la de otros como Hazard. Eso, unido a su hambre y su vocación de esfuerzo y sacrificio podrían darle nuevas oportunidades. Tanto se dejó el alma que se terminó partiendo la cara en la disputa de un balón aéreo y por eso se encuentra de baja con una fractura de los huesos propios de la nariz. Pero Mariano y volverá y todo hace indicar que con mayor protagonismo que Jovic.

Aplazar un sueño

De esta manera, Luka Jovic y su entorno empiezan a valorar de manera muy seria una salida del Real Madrid. Un movimiento inminente, en el mercado de invierno, para gozar de los minutos que no tiene en la capital de España. El club le abre las puertas de par en par, aunque el serbio tiene una hoja de ruta marcada.

Jovic, contra el Sheriff Real Madrid

Su escenario ideal sería volver a gozar de una cesión para tener minutos, recuperar el olfato goleador y la confianza, y regresar en verano a un nuevo Real Madrid siendo el delantero al que ficharon. Esa su meta en estos momentos, ya que sigue sin romper su sueño de triunfar con la camiseta del Real Madrid.

Luka sigue contando con un buen cartel en Alemania, país en el que deslumbró a Europa. Los clubes de la Premier League siempre le han seguido de cerca y en las últimas fechas también han llegado rumores desde Italia. Clubes como el Inter de Milán y la Fiorentina le tienen apuntado en su agenda. Habrá que ver si alguna de estas opciones es la elegida para ejecutar su plan.

