Francia respalda a Benzema: la sentencia del 'caso Valbuena' no afectará a su convocatoria

Karim Benzema no verá afectada su presencia en la selección de Francia más allá de la sentencia del 'caso Valbuena'. El delantero del Real Madrid y de nuevo internacional con Les Bleus desde este verano, según ha confirmado el presidente de la FFF, continuará estando disponible aunque el juez le condene por una presunta participación en la extorsión a su excompañero Valbuena. Benzema, cabe recordar, espera ser absuelto.

Noël Le Graët, máximo representante de la federación francesa, ha subrayado que "Benzema no será excluido" de las convocatorias del conjunto nacional pese a recibir "una posible sanción judicial". "Su citación, o no, no estará vinculada a esta sentencia", ha repetido en una entrevista para el diario Le Parisien. "El entrenador siempre será responsable de su selección, y Benzema no quedará excluido tras una posible sanción legal", ha reafirmado el presidente federativo.

Un respaldo fundamental para el jugador del Real Madrid, que el próximo 24 de noviembre pondrá fin a la espera de un largo proceso judicial. El francés espera quedar absuelto tras defender su inocencia durante los últimos años. Sin embargo, la Fiscalía pide 10 meses de prisión condicional y una multa cercana a los 75.000 euros. Una pena que, en caso de ser imputada a Benzema, no tendría que cumplir al carecer de antecedentes. Únicamente debería cumplirla en caso de cometer algún otro delito con posterioridad.

La fiscalía francesa, además, recalcó que el caso no era contra Benzema sino contra el autor intelectual de la presunta extorsión a Valbuena por la tenencia de un vídeo de carácter sexual: "Zouaoui pidió presionar. Es su forma de trabajar y cuando nos dice que Younes Houass actuó solo, no cuadra. Está claro que tiene un papel de director y sigue llamando al Sr. Houass y presionándole".

Benzema, en sus diferentes defensas, ha reafirmado que únicamente intentó aconsejar a Valbuena para que resolviera el problema. Su abogado así lo recalcó: "Su voz es fácil de llevar: intervino en una sola conversación con el señor Valbuena para ofrecerle, si así lo deseaba, de manera libre y sin contraprestación, tratar de evitar que saliera este sextape".

Reconciliación con Deschamps

La vuelta de Benzema a la selección francesa sorprendió a semanas del inicio de la Eurocopa. El delantero del Real Madrid venía destacando en los últimos años, especialmente tras la marcha de Cristiano Ronaldo. Sin embargo, su rendimiento no había sido suficiente para que el seleccionador Deschamps olvidara su conflicto personal. El veto, contra todo pronóstico, acabó este 2021. Deschamps y Benzema hablaron y el atacante merengue regresó al equipo nacional.

Después de una Eurocopa donde Francia no cumplió con las expectativas, Benzema acabó convirtiéndose en el gran sostén de Deschamps. El técnico pasó de estar muy cuestionado tras perder la Eurocopa a reforzarse al ganar a España en la UEFA Nations League. Un título que ha calmado las críticas y que deja al seleccionador con fuerzas para competir en el próximo Mundial de Qatar de 2022. Si se cumplen las palabras de Le Graët, será con Benzema en la plantilla pase lo que pase próximamente.

