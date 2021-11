El Real Madrid rompe el xG: Vinicius y Benzema superan los números de goles esperados

Estar por encima de la ciencia y los datos solo está al alcance de Karim Benzema y Vinicius Júnior esta temporada. El Real Madrid vive un inicio de temporada idílico gracias a estos dos jugadores que han conseguido explotarse el uno al otro y están poniendo el listón más que alto. Los registros de Opta en cuanto a los 'Expected Goals', el famoso xG que se ha puesto de moda en las últimas temporadas, refrendan el gran momento de forma ofensivo que vive el equipo.

Lo primero es contestar qué son los 'Expected Goals'. Los goles esperados (o xG) miden la calidad de una oportunidad calculando la probabilidad de que se marque desde una posición particular en el campo durante una fase particular del juego. Este valor se basa en varios factores que se representan en una escala entre cero y uno, siendo cero una probabilidad imposible de anotar y uno la posibilidad de que se espere que un jugador anote cada vez que tira.

Pero el hecho de tener un mayor xG no implica que vayas a marcar los goles porque los delanteros no son máquinas y también fallan. En La Liga está el caso del Athletic, que tendría, tras la jornada 13, 18 'Expected Goals' y solo lleva 11. El Real Madrid vive de la mejora en el acierto de Vini combinado con el gran momento de forma de Karim Benzema. Con ellos y algunos actores secundarios como Rodrygo Goes o Marco Asensio ha alcanzado los 28 tantos, cuando tienen un xG de 22.

5.80 - El @realmadrid es el equipo con una mayor diferencia positiva entre goles anotados y Expected Goals generados en @LaLiga esta temporada (5.80), mientras que el @AthleticClub es el que tiene un mayor diferencial negativo (-7.31). xG. pic.twitter.com/LUYMuPq0J5 — OptaJose (@OptaJose) November 9, 2021

Al final los goles tienen ese tanto por ciento de suerte y lo que viene a medir este registro es ese detalle. El penalti es la acción que más xG suma por la alta probabilidad de conversión y el Real Madrid solo ha tenido la opción de convertir uno (ante el Celta y fue Karim Benzema el que lo metió). La Real Sociedad, por ejemplo, también tiene un xG positivo (19 goles anotados por 17 'Expected Goals'), pero ha contado con cinco penaltis hasta la jornada 13.

Generadores

La realidad de este dato también indica la cantidad de buenas ocasiones que está generando el equipo. La temporada pasada se acusaba esa falta de buenas oportunidades de gol para aprovechar el momento de forma de Benzema. Este año está teniendo ese apoyo necesario, que viene principalmente de su conexión con Vinicius, para aumentar el número de situaciones favorables para tener más opciones de anotar.

También se esgrimía la necesidad de un 'killer' en el Real Madrid. Evidentemente, Benzema siempre ha sido más '10' que '9', pero el francés ha evolucionado su juego para tener más mordiente cuando está tanto cerca como dentro del área. Como dice Eduardo Galeano en 'El fútbol a sol y sombra', "el gol es el orgasmo del fútbol" y "como el orgasmo, el gol es cada vez menos frecuente en la vida moderna". El conjunto de Carlo Ancelotti está demostrando que puede combatir contra este dogma.

[Más información: Por qué Vinicius Júnior es el MVP de La Liga]

Sigue los temas que te interesan