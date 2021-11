Deschamps: "Benzema es un candidato muy serio a ganar el Balón de Oro"

Se acerca el final del año y con ello la entrega de un nuevo Balón de Oro. El galardón, apreciado por muchos y ninguneado por otros, reconoce al término de cada año al mejor futbolista del mundo. Tras el bajón de rendimiento de Cristiano Ronaldo y de Leo Messi, al premio ha estado más a debate que nunca.

En las últimas temporadas no ha habido un candidato claro a levantar el galardón que pusiera de acuerdo a una amplia mayoría como antes lo hacían el argentino y el portugués. De hecho, en el año 2018 fue Luka Modric el ganador y a partir de ahí se ha instalado la incertidumbre en el premio.

Al año siguiente, Leo Messi se llevó el gato al agua desempatando con el portugués en un año en el que no había un candidato claro. Sin embargo, el argentino siempre cuenta con una suerte especial cuando este premio se pone a debate. En 2020 sí había un jugador que reunía todos los méritos para llevarse el premio, Robert Lewandowski, que lo ganó todo con el Bayern.

Robert Lewandowski, durante un partido con el Bayern Múnich AFP7 / Europa Press

Sin embargo, la revista France Football, encargada de otorgar el premio, decidió que al ser temporada de pandemia no iba a entregar el esperado galardón y el polaco se quedó con las ganas de tenerlo en sus vitrinas. Por ello, su nombre es uno de los que figuran como principales favoritos para llevárselo este año.

A pesar del posible favoritismo del polaco hay otros nombres que figuran en la lista y uno de ellos milita en las filas del Real Madrid. Se trata de Karim Benzema, que está rindiendo al mejor nivel de su carrera y su nombre aparece ya en la mayoría de listas que recogen a los candidatos a ocupar el podio.

El delantero francés es, probablemente, el jugador más en forma del mundo, por lo que verle levantando el trofeo que tantos años vio en las manos de algún compañero no sería de extrañar. Además, Karim tiene un gran defensor en casa, concretamente en la selección francesa.

La defensa de Deschamps

Se trata de su entrenador Didier Deschamps. El técnico de la campeona del mundo ha hablado sobre el premio y sobre las opciones que para él tiene Benzema de salir ganador de esta pelea que se decidirá el 29 de noviembre en lo que supone uno de los grandes momentos de la temporada futbolística.

Karim Benzema, con el título de la Nations League REUTERS

"El Balón de Oro es un premio individual muy importante y prestigioso. Karim es en este momento uno de los aspirantes e incluso es un candidato muy serio para ganarlo obviamente. No lo digo porque sea su entrenador y él sea francés, todo el daño que yo le deseo es que lo gane en comparación con todo lo que logró esta temporada con su equipo y con la selección francesa".

Deschamps también habló de otro tema que está de la actualidad en la selección francesa, las quejas de Olivier Giroud por su no presencia en las últimas convocatorias del equipo. El delantero galo no ha regresado en las últimas llamadas e incluso ha atacado al entrenador y a Benzema: "Lo más importante para mí son las discusiones que he tenido directamente con los jugadores. Y Giroud lo sabe".

