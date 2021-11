La humildad de Tchouameni: "¿De qué me vale salir en las portadas?"

A sus 21 años, Aurélien Tchouaméni es una de las revelaciones de la temporada. Su nombre explotó a nivel internacional después de que Francia ganara la Nations League. Esto le hizo salir en las portadas de los principales medios, pero eso no le va a hacer perder la cabeza. Así lo ha dejado claro en una entrevista en L'Equipe, donde demuestra que tiene la cabeza en el AS Monaco, aunque no oculta que se alegró al ser vinculado con el Real Madrid.

"Estaba en París, después de la Nations League. Me despierto y veo que me han llamado a todas partes. ¿Qué historia es esta? Mi padre me llama por teléfono, hablamos de todo y me envió la portada de Marca. Entré en Twitter y también lo vi. Le dije que era genial, pero hoy, ¿qué vale? ¿Nada? No es la portada de Marca la que me permitirá jugar los mejores partidos. Es el universo de los medios de comunicación, el negocio del fútbol", explica Tchouameni.

Por ahora, el futbolista no quiere pensar en el futuro. "Cuando empecé en Burdeos, ya leía en la prensa todos los veranos si Aurélien Tchouaméni iba a ir a un club más grande. En 2018, los medios ya hablaban de la Juve y el Milán. Sé a ciencia cierta que la verdad de octubre no es necesariamente la de junio. Si empiezo a pensar que me voy a ir, se reflejará directamente en el campo", sentencia un jugador que demuestra una madurez ejemplar.

Tchouameni durante un partido con el AS Monaco Reuters

El centrocampista del AS Monaco también habla cómo fueron los primeros minutos en Clairefontaine y deja una anécdota junto a Karim Benzema. "Cuando subes las escaleras del castillo, entras y ves campeones del mundo, los mejores, te sientes genial. No tenía ninguna referencia en el nivel superior. Era una tierra un poco desconocida. Quería saber si Karim Benzema funciona tanto como dice la gente. Y sí, es realmente un ejemplo", desvela el futbolista.

