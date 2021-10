Tchouameni, el interés del Real Madrid desde 2018 y las pistas sobre su futuro: "Irá a España o Alemania"

El nombre de Aurélien Tchouameni (Ruan, Francia; 2000) va a dar de qué hablar durante los próximos meses hasta el mercado de verano. La joven promesa francesa está lista para dar el salto a uno de los grandes de Europa tras brillar con la selección absoluta de Francia y el Real Madrid aparece como uno de los principales candidatos a su fichaje. Ahora, su exagente ha aparecido para meter más leña en la hoguera.

Gregoire Akcelrod fue quien llevó la carrera de Tchouameni en sus inicios y ha hablado con MARCA sobre el jugador. Se conocieron cuando el jugador tenía apenas 15 años, como relata: "En verano de 2015, un chico al que represento me dice que su colega de habitación quería verme y que lo representara. Hablé con él, se llamaba Aurélien y me encandiló por su madurez y cabeza bien amueblada. Me dijo que fuese a verlo entrenar", cuenta.

Y así comenzó su historia: "Apenas había luz y me fijé en un chico con las botas amarillas que pensé que era él. Me pareció un jugador del montón. A mí me gustó otro con las botas rosas. Estuve a punto de irme, pero por cortesía decidí quedarme. 'Este chico parece Pogba', pensé del de las botas rosas. Cuando acabó el entrenamiento fui a despedirme de él y, para mi sorpresa, él era el dueño de esas botas rosas. '¡Me ha tocado la lotería!'", relata.

Tchouameni supera en velocidad a Gavi EFE

Tres años después, los grandes de Europa llamaban ya a su puerta y ahí estaba ya el Madrid: "Tenía muy buena relación con el Inter y ellos siguieron al jugador. Por esa buena relación nos invitaron a la sede en diciembre de 2018. Yo trabajaba con el agente de un jugador francés del Real Madrid, que me puso en contacto en enero de ese año con ellos. El Real Madrid se empezó a interesar y a querer avanzar en ese perfil de futbolista. En este momento, dicho agente habla por primera vez con Florentino Pérez de Tchouameni".

Como explica Akcelrod, los blancos no fueron los únicos que llamaron a su puerta, pero sí los que más interés pusieron: "Madrid y Barça mostraron interés, pero el que más fue el Real Madrid. En esa época también informé al Atlético, pero ellos no mostraron interés. Ahora seguro que quieren contar con él".

Compatibilidad con Camavinga

Akcelrod relaciona el fichaje de Camavinga con el de Tchouameni y cree que ambos podrían jugar en un futuro juntos en el Madrid: "Me ha sorprendido el fichaje de Camavinga porque Tchouameni es titular en Francia y Camavinga, no. El mejor jugador en esta posición es Aurélien", dice. Y continúa: "Normalmente los jugadores inteligentes buscan la fórmula de jugar juntos. Los dos pueden ser compatibles".

"¿Dónde lo veo en el futuro?", se pregunta su exagente. Una pista de enorme valor: "No lo puedo decir todo, pero va a acabar en España o Alemania. Encajaría bien en el fútbol de la Liga española".

