El juicio del 'caso Valbuena' se calienta: "Es inexplicable que Benzema esté imputado"

Segundo día de juicio del 'caso Valbuena'. Hay que recordar que hay un total de cinco imputados, entre los que está Karim Benzema, futbolista del Real Madrid, que se enfrenta a una pena de hasta cinco años de prisión y 75.000 euros de multa si es declarado culpable.

La sentencia del juicio no tardará en llegar. En Francia, RMC Sport ya señala que llegará mañana, día previsto para el final del proceso. En las próximas 24 horas, por tanto, se conocerán las penas por el polémico caso de supuesto chantaje al futbolista Mathieu Valbuena por un vídeo sexual.

En la sesión de este jueves, uno de los abogados de Karim Benzema, Maître Antoine Vey, ha defendido a su cliente asegurando que es completamente inocente y no se explican que la situación haya desembocado en su imputación.

"Este asunto, desde el primer día, ha tenido una enorme repercusión en uno y otro lado. La información judicial se produjo por filtraciones en la prensa. Ambos supieron de la participación de Benzema más por prensa que del propio Valbuena. Tiene repercusión. Más allá de eso, es un caso en el que Benzema siempre ha recordado su total inocencia. No se involucra directamente en los intercambios que conciernen a otros imputados. Su voz es fácil de llevar: intervino en una sola conversación con el señor Valbuena para ofrecerle, si así lo deseaba, de manera libre y sin contraprestación, tratar de evitar que saliera este sextape. Su presencia en la categoría de imputados es un poco inexplicable", aseguró el abogado.

Juicio del 'caso Valbuena' Reuters

En la sesión de este miércoles, el nombre de Benzema ya fue uno de los más recurrentes por su ausencia en el juicio. Los abogados de Valbuena acusaron al delantero del Real Madrid de tener miedo de un cara a cara con el exjugador del Olympique de Marsella, algo que fue desmentido por su defensa que aclaró que su ausencia se debió al partido de Champions League del martes en Kiev y la proximidad de El Clásico del domingo.

La disculpa de un imputado

Uno de los acusados, Mustapha Zouaoui, considerado como el autor intelectual del intento de extorsión a Valbuena, se disculpó con el internacional francés, pero insistió en que nunca quiso pedir dinero ni dañarle: "Francamente lo siento, te lo digo claramente, no está bien lo que te hice. Te lo digo, me patearías, eso sería normal, no mereces estar ahí", le dijo a Valbuena durante el juicio.

[Más información: Arranca el juicio del 'caso Valbuena': "Pasé el vídeo a todo el mundo, no solo a Benzema"]

Sigue los temas que te interesan