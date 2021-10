El Arsenal pone su punto de mira en el Real Madrid: las opciones de Bale y Jovic para el mercado enero

El Arsenal no ha comenzado bien la temporada a pesar de que en estos momentos se encuentra en una línea ascendente. Sin embargo, ese inicio de curso en el que llegaron a estar como últimos clasificados después de las tres primeras jornadas hizo que todas las críticas se lanzaran sobre Mikel Arteta y su cuerpo técnico.

El técnico vasco ha estado muy cuestionado en todo momento, pero ahora parece haber superado ese primer bache e intenta despegar el vuelo para intentar llegar a los puestos de competiciones europeas. El conjunto gunner se encuenta fuera de las competiciones europeas por primera vez en 25 años y eso que este curso hay un nuevo torneo, la Conference League, plaza que se llevó otro equipo de Londres como el Tottenham.

Por ello, el objetivo de este curso es recuperar el terreno perdido y poder encontrar una plaza de competiciones continentales para la próxima temporada. Y para ello, el equipo directivo del Arsenal ya supervisa y sondea el mercado en busca de nuevos fichajes, espcialmente en la parcela ofensiva.

Mikel Arteta aplaude a sus jugadores Twitter (@Arsenal)

El Arsenal quiere reforzar su delantera y hacer cambios, esperando la salida del que estaba llamado a ser el delantero estrella del club, Lacazette. El fichaje del jugador francés no ha salido como esperaban en Londres y por eso ya tienen en mente nuevos nombres para formar pareja atacante junto a Pierre Aymerick Aubameyang.

La agenda del Arsenal

Y ese nombre que hay apuntado con letras mayúsculas en la agenda de director deportivo Edu y de Mikel Arteta forma parte de las filas del Real Madrid. Se trata de Luka Jovic, punta del equipo blanco e internacional con la selección serbia. Una operación que tienen pensado para cerrar en el próximo mes de enero.

En el Arsenal no quieren esperar a la nueva temporada para intentar poner remedio a sus problemas en ataque y parecen decididos a llevar a cabo una ofensiva en la próxima ventana de fichajes tal y como apunta The Sun. Jovic es el elegido, pero no es el único nombre que tienen en su lista de posibles contrataciones.

De hecho, el conjunto inglés está interesado en otro jugador del Real Madrid que tiene una experiencia contrastada en la Premier League. Se trata de Gareth Bale. En el Arsenal están decididos a hacer una doble oferta al Real Madrid para intentar llevarse a dos jugadores que no forman parte de la lista de jugadores más importantes del conjunto madridista.

Gareth Bale, durante un partido con el Real Madrid AFP / Europa Press

Esta doble ofensiva podría ser en calidad de cedido o directamente a través de un traspaso, pero lo cierto es que el interés que llega desde el Emirates Stadium es real y que el Real Madrid podría sentarse a negociar la salida de dos jugadores que no han contado con muchos minutos. En el caso de Jovic, por falta de oportunidades y en el de Bale, por lesión. Sin embargo, el galés ha sido adelantado por nombres como Vinicius o Rodrygo, e incluso las opciones de Fede Valverde y Camavinga podrían partir con ventaja.

Por si fuera poco, el Arsenal quiere aprovechar las buenas relaciones entre clubes que han quedado después de las negocaciones por Martin Odegaard y Dani Ceballos en las últimas temporadas para volver a pesar en Madrid y llevar a cabo lo que serían dos refuerzos de auténtico lujo.

