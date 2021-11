Eden Hazard se cae de la convocatoria del Real Madrid: los 23 de Ancelotti ante el Sheriff Tiraspol

Fede Valverde y Eden Hazard no llegan a tiempo para el duelo ante el Sheriff Tiraspol. El Real Madrid no podrá contar ni con el centrocampista uruguayo ni con el delantero belga para la visita de este miércoles a Moldavia en la quinta jornada de la Liga de Campeones de fútbol. Carlo Ancelotti repite la convocatoria que tuvo a su disposición en Granada para el duelo de la Champions League. El triunfo supondría la clasificación directa para los octavos de final, incluso podría quedar confirmado el primer puesto del grupo.

Todo apuntaba a que ambos estarían ya recuperados para el encuentro, pero, finalmente, el italiano ha optado por dejarles en la capital española y que tengan más tiempo para volver al mejor nivel posible ante el Sevilla este fin de semana. Valverde sigue de baja por la lesión de rodilla que se produjo en El Clásico del Camp Nou y este lunes trabajó en solitario. Hazard, baja ante el Granada por una gastroenteritis, entrenó en el interior de las instalaciones.

En la última rueda de prensa, Ancelotti desveló el problema que sufría Hazard que le obligaba a parar el fin de semana: "Tiene mala suerte, ayer ha sufrido una gastroenteritis y no está disponible para el partido. Tiene que estar en casa dos o tres días, no es Covid, pero no le permite estar". Por su parte, el uruguayo espera estar a su mejor nivel para el próximo fin de semana después de un proceso de recuperación muy cauto; en condiciones normales podría haber vuelto ya.

A estos dos se les suman tres nombres propios más que serán baja. Gareth Bale, que volvió lesionado del parón de selecciones, ha trabajado en el interior de las instalaciones este lunes y sigue con la fecha del derbi ante el Atlético de Madrid entre ceja y ceja. Dani Ceballos hoy ha tocado el césped de Valdebebas dando buenas noticias por fin. Parece que la próxima semana podría estar a disposición de Ancelotti. Miguel Gutiérrez es el otro ausente: este fin de semana debería estar recuperado del susto que dio durante un amistoso del Castilla.

Sin relajaciones

Ya se pudo ver que el Sheriff, pese a ser un club inferior, puede dar sorpresas. Contra el Madrid ya sacó un triunfo en el Santiago Bernabéu por 1-2. En la convocatoria del Real Madrid sí están jugadores como Mariano Díaz, casi recuperado de su fractura de los huesos de la nariz que sufrió ante el Elche, y Rodrygo Goes, que regresaba ante el Granada con minutos en la segunda mitad. Viaja también el canterano Antonio Blanco a pesar de no haber contado demasiado para Ancelotti.

Los merengues viajan a ese territorio no reconocido, Transnistria, para comenzar a cerrar la fase de grupos de la Champions. Tienen la clasificación a tiro y tratarán de certificarla.

Convocatoria

Porteros: Courtois, Lunin y Luis López.

Defensas: Carvajal, E. Militão, Alaba, Vallejo, Nacho, Marcelo y Mendy.

Centrocampistas: Kroos, Modrić, Casemiro, Lucas V., Isco, Camavinga y Blanco.

Delanteros: Benzema, Asensio, Jović, Vini Jr., Rodrygo y Mariano.

