El guiño de Rashford a Varane en plenos los rumores sobre un posible fichaje por el United

Raphael Varane puede convertirse en el tapado del mercado. El central del Real Madrid acaba su vinculación con el conjunto merengue el próximo verano. Por ello, en caso de no renovar en estos meses, el club blanco se verá obligado a ponerle como transferible para evitar una marcha gratuita el curso próximo. El Manchester United, mientras tanto, se mantiene atento para cerrar este verano a su gran objetivo.

Hasta el momento, en la entidad británica no ha habido ningún gesto público. Sin embargo, ha sido uno de los jugadores del United el que se ha atrevido a dar un primer paso. No exagerado, pero sí lo suficientemente llamativo como para no pasar desapercibido para aficionados y prensa británica. Marcus Rashford, delantero de los red devils, ha situado a Varane entre los mejores defensas centrales del mundo.

El británico, en una serie de respuestas a sus seguidores en redes sociales, ha destacado el potencial del Real Madrid. Tanto que incluso le ha situado junto a grandes nomres como Sergio Ramos o el jugador del Liverpool Van Dijk, uno de los zagueros más caros de los últimos tiempos. Rashford, en declaraciones recogidas por The Sun, cree que Varane es un de los defensas más duros del actual panorama.

"Creo que un individuo es diferente a una unidad. Algunos equipos defienden muy bien como unidades y son equipos como el Burnley, por ejemplo, los que lo hacen todo como cuatro", ha recalcado el atacante del United ante la pregunta del defensa más complicado de superar. "Así que si uno presiona hacia arriba, todos lo hacen. Si uno cae, todos caen. A veces puede ser difícil encontrar espacios", ha afirmado.

Sin embargo, a la hora de dar nombres no ha dudado. "Hay algunos defensores individuales de primer nivel: Van Dijk, Ramos...". Y, ahí, también se encuentra Raphael: "Creo que, cuando jugamos contra el Real Madrid en un amistoso, Varane jugó y fue bastante duro. Así que hay algunas personas".

Rashford, por lo tanto, podría estar a escasos meses de jugar en el mismo equipo del que considera uno de los mejores centrales del momento. El británico tiene contrato hasta 2023 y Varane sigue sin concretar su futuro mientras los rumores del interés del Manchester United se disparan. Los de Old Trafford ficharán un central y solo faltan saber si ese será Varane.

El papel del Madrid

El conjunto merengue tiene una línea defensiva bien reforzada. El gran final de temporada de Militao y Nacho Fernández ha despejado cualquier tipo de duda sobre el potencial de esa posición. Además, parece imposible que en un mismo verano puedan salir tanto Sergio Ramos, que tampoco ha renovado todavía, como Raphael Varane. Y, para colmo, el fichaje de Alaba ya es oficial.

La situación del francés, sin embargo, es diferente a la del español. El galo tiene contrato y no se ha pronunciado sobre sus intenciones. Las sensaciones en el Real Madrid son de que podría rechazar una renovación. Y, en ese caso, sería cuando se buscaría un traspaso este verano.

