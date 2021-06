El Betis ve imposible el fichaje de Dani Ceballos: "Es inalcanzable"

Dani Ceballos mantiene su futuro abierto. Su cesión al Arsenal acaba este 30 de junio y debe volver al Real Madrid para resolver su situación. El centrocampista ya ha asegurado que tiene que sentarse a hablar con Carlo Ancelotti y que su plan pasa por mantener continuidad juegue donde juegue.

Uno de los rumores que siempre saltan cuando se habla del utrerano es un posible regreso al Benito Villamarín. Sobre esta posibilidad se ha manifestado el presidente del Betis. Ángel Haro ha confirmado que no lo ve posible: "Él ha expresado su beticismo y es de alabar pero ahora mismo estamos en una dimensión económica que no es alcanzable fichar a un jugador de estas características".

El presidente bético no se ha confundido durante la presentación de Youssouf Sabaly, Dani Ceballos nunca ha ocultado su sentimiento verdiblanco. De hecho, en una reciente entrevista en El Larguero de la Cadena SER, aseguró que jamás jugaría en el eterno rival del Betis: "El Sevilla es un gran club, pero jamás jugaría en el Sevilla".

Dani Ceballos, en un partido del Arsenal en la temporada 2020/2021 Europa Press

En la citada entrevista, el centrocampista andaluz ha señalado que debe hablar con Ancelotti: "Está claro que lo primero es hablar con el entrenador y saber qué quiere de mí y decirle también lo que yo quiero, que es ser importante. No voy a la Eurocopa y dentro de poco hay un Mundial. Tiene que ser una charla entre ambos con las cosas claras".

"No es lo mismo estar metido en la dinámica de un club con un contrato largo a estar cedido. Se echa de menos. Es algo que estos dos últimos años no tuve y quiero asentarme, jugar y ser feliz", ha agregado un Dani Ceballos que tiene claro que su hoja de ruta pasa por ser importante la próxima temporada.

Otros nombres propios

Antonio Cordón, director deportivo del Betis, también ha hecho referencia a los rumores que vinculan a Diego Godín con el club: "Hablar de nombres propios no es conveniente. Se habla de muchísimos jugadores y cada día aparece uno nuevo, no podemos estar diciendo que sí o que no. Son muchísimos los nombres que aparecen cada día. Nuestro trabajo está en que aparezcan lo menos posible esos nombres y aparecer con un jugador sin que haya sonado mucho y hayamos podido trabajar en la sombra: esa es mi forma de trabajar".

"A Godín lo firmó el Villarreal cuando yo estaba allí. Lo conozco desde muy jovencito; tengo muy buena relación con él, pero nos tenemos que olvidar de esos nombres que son imposibles para la realidad del Betis", ha agregado el director deportivo sobre Diego Godín.

Por último, ha hablado sobre Nabil Fekir: "Sabemos que es un gran jugador; todo lo que sea bueno queremos mantenerlo, pero sabemos lo que es el mundo del fútbol... no creo que en ningún club haya un jugador que no sea transferible por una oferta suculenta. Para nosotros es una piedra angular y si alguien quisiera venir por él tendría que pagar muchísimo dinero".

