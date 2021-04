Florentino Pérez presenta su candidatura para las elecciones del Real Madrid

Florentino Pérez ya es oficialmente candidato a la reelección como presidente del Real Madrid. El actual dirigente blanco ha presentado, por medio de Eduardo Fernández de Blas, su candidatura a las elecciones para liderar el club merengue. La Junta Electoral, según ha confirmado por medio de un comunicado, ha validado la candidatura. Por el momento, es el único candidato para las elecciones.

Fernández de Blas ha enviado el escrito de presentación, la relación de los miembros que componen la candidatura con la firma y aceptación expresa de todos y cada uno de ellos y, como confirma el comunicado, el programa electoral de la candidatura. Además, la reunión que desarrollado la Junta Electoral ha estado marcada por las medidas sanitarias. Por ello, se ha permitido la participación telemática de aquellos que le vieran oportuno.



Además, una vez aprobada la candidatura, se ha recordado que no ha sido necesaria la presentación de ningún preaval. "No se reclama preaval bancario al no estar obligada a ello la citada candidatura a tenor de lo dispuesto en la Ley 10/1990 de 15 de Octubre del Deporte y del Real Decreto 1251/1999 de 16 Julio sobre sociedades anónimas deportivas, tal y como expresamente consta en el apartado tercero letra B) de la certificación emitida a esta Junta Electoral, por la directora legal de la Liga Nacional de Fútbol Profesional, Dª. María José López Lorenzo", recuerda la nota oficial emitida.

La candidatura de Florentino Pérez se ha hecho oficial tres días antes del fin del plazo. El próximo día 12 será el último día en el que los candidatos puedan presentarse para las elecciones a liderar el Real Madrid. Sin embargo, el proceso abierto el pasado 3 de abril solo tiene al actual presidente como nombre oficial. Si antes de que finalice el tiempo marcado para presentar candidaturas llega otro nombre, la Junta Electoral deberá reunirse para validar, como en el caso de Florentino Pérez, ese proyecto.

Cabe recordar que, desde la modificación de los estatutos en 2012, para presentarse a las elecciones el candidato debe avalar el 15% de los presupuestos con su patrimonio personal y, muy importante, tener una antigüedad de más de 20 años como socio del Real Madrid.

Florentino Pérez, el favorito

El actual presidente del Real Madrid será elegido presidente si no hay ninguna otra candidatura que se presente hasta el lunes 12 incluido. Florentino Pérez se hizo con la presidencia en 2009 e inició una revolución en el club, tanto a base de fichajes como en la forma de gestión de la entidad. Los resultados deportivos le han acompañado con títulos como la última Liga o las cuatro Champions League en apenas cinco años.

Recientemente, y tras la pandemia de la Covid-19, la entidad también hizo públicas unas cuentas con resultado positivo y que contrastaba con las pérdidas que confirmaron muchas de las grandes entidades deportivas del continente. Además, la construcción del nuevo Santiago Bernabéu se ha postulado como uno de los ejes principales de su presidencia.

