Fernando Alonso se pone la camiseta del Real Madrid: "Todo el apoyo, ¡vamos equipo!"

El Real Madrid se enfrenta a una semana en la que se juega buena parte de la temporada 2020/2021. Primero llega el Liverpool al Estadio Alfredo Di Stéfano para que el sábado los blancos se vean las caras con el Barcelona en una nueva edición de El Clásico español. Ya el miércoles que viene, el equipo merengue visita Anfield para resolver la eliminatoria de cuartos de final de la Champions League.

Ante esta semana grande en la casa blanca, un ilustre madridista no ha querido olvidarse del equipo de Zinedine Zidane. Fernando Alonso ha querido mandar ánimos al club de su corazón a través de un mensaje en sus redes sociales: "Muchísima fuerza, todo el apoyo, toda la suerte del mundo en esta semana tan importante. ¡Hala Madrid, Vamos equipo!".

El bicampeón del mundo de Fórmula 1 está centrando en su regreso al Gran Circo. En su primera carrera, la suerte no estuvo de su lado y tuvo que abandonar después de que el envoltorio de un sándwich quedase atascado en los frenos traseros de su monoplaza. "Después de la segunda parada, un envoltorio de un sándwich quedó atascado en los conductos de freno traseros, provocando altas temperaturas y dañando el sistema de frenado, decidiendo retirarnos por motivos de seguridad", Marcin Budkowski explicó.

Socio de honor

Desde el año 2017, Fernando Alonso es socio de honor del Real Madrid. Florentino Pérez entonces le dedicó unas palabras: "Este importante acto quiere ser una muestra de agradecimiento a uno de nuestros aficionados y socios. Es el reconocimiento de nuestro club a uno de los deportistas españoles más grandes de todos los tiempos. Hablamos de un pionero y un genio, que logró para nuestro país lo que nunca nadie había conseguido: ser campeón del mundo de la Fórmula 1".

"Fernando, para todo el madridismo, eres un extraordinario embajador de nuestro club. Por eso, la Asamblea General de Socios acordó por unanimidad concederte nuestro máximo reconocimiento de socio de honor del Real Madrid. Dos veces campeón del mundo de Fórmula 1 y tres veces subcampeón", continuó el presidente.

"Debutaste con solo 19 años y desde entonces has ido engrandeciendo tu palmarés con 32 grandes premios ganados y un impresionante historial. Tu figura trasciende más allá de los circuitos. Llevas la marca España por todos los continentes y también la pasión por tu querido Real Madrid. Sabemos lo que significa esta camiseta y este escudo para ti", afirmó en 2017 Florentino Pérez.

Fernando Alonso, con la camiseta del Real Madrid

Fernando Alonso entonces explicó su madridismo: "Muchas gracias al presidente y al Real Madrid. Es un día tremendamente especial por estar aquí en este estadio que amo desde la distancia con todos los viajes que tengo. No me pierdo nada de lo que sucede en el Real Madrid y no me pierdo las grandes alegrías que nos llevamos. Esto empieza desde que era pequeño, mi padre era gran aficionado al Real Madrid y me inculcó lo valores del club. Desde pequeño viví la Quinta del Buitre y todo lo que llegó a partir de ahí. Lo intenté disfrutar al máximo y con toda la pasión".

"Muchas veces me han preguntado por qué era del Real Madrid. Nunca he tenido una respuesta clara. Soy del Real Madrid porque soy del Real Madrid. Tampoco sé por qué tengo los ojos marrones. El Real Madrid me eligió a mí para ser, como millones de personas, hinchas de este gran club. De alguna manera, hemos nacido para ser aficionados de este gran club. Soy un socio más de este club, con mucho orgullo y honor. ¡Hala Madrid y nada más!", sentenció el piloto asturiano.

[Más información - La racha de Benzema contra la venganza de Salah: las cinco claves del Real Madrid - Liverpool]