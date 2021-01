Cómo puede ayudar Bale al fichaje de Mbappé por el Real Madrid

Kylian Mbappé continúa siendo el nombre propio en el mercado de fichajes del Real Madrid. Con la operación por David Alaba encaminada, quien llegaría a coste cero en junio, es el delantero francés el gran objetivo, aunque conseguir ver al galo de blanco no será fácil.

No porque él no quiere jugar en el Real Madrid, que sí quiere, sino por la situación económica que atraviesa el planeta fútbol con motivo de la crisis del coronavirus. El propio jugador ha hablado recientemente sobre su futuro, dejando la puerta abierta al club español.

"Estamos discutiendo con el club. Estoy en un periodo de reflexión para pensar dónde quiero estar. Si renuevo será para estar muchos años. Estamos discutiendo con el club para encontrar un proyecto. Lo estoy pensando porque creo que si firmo es para estar mucho tiempo", comenzó diciendo Mbappé.

Mbappé, con el PSG EFE

"Estoy muy feliz aquí, siempre he sido muy feliz aquí. La afición, el club, siempre me han ayudado. Por eso ya, siempre estaré agradecido al club. Pero quiero pensar en lo que quiero hacer en los próximos años, dónde quiero estar", continuó diciendo el futbolista del Paris Saint-Germain.

"Sí, pronto habrá que tomar una decisión, pero estoy en el proceso de pensar. Si tuviera la respuesta hoy, la habría dicho hoy. Pero no es un deseo de ahorrar tiempo, es realmente un reflejo. No quiero firmar un contrato y decir un año después que quiero irme porque no quería firmar el contrato. No... Si firmo es para quedarme. Y eso merece una reflexión", sentenció el futbolista.

Opción Real

Como ya ha publicado EL BERNABÉU, la fórmula que se plantea para el fichaje de Mbappé es una cesión con opción de compra obligatoria, precisamente el método que utilizó el PSG para firmarle allá por el año 2017 cuando militaba en las filas del Mónaco. Pero, ante todo, el Real Madrid necesita cuadrar todos los números para enfrentarse a una operación de estas dimensiones.

La vuelta del público al Santiago Bernabéu es el primer punto clave, seguido de continuar haciendo caja en la Champions League, en la que los blancos se juegan el pase a los cuartos de final, después de haber conseguido ser primeros de grupo, ante el Atalanta.

Kylian Mbappé, durante la Supercopa de Francia REUTERS

Pero la 'Operación Salida' también tiene su dosis de importancia. Nombres como el de Gareth Bale o el de Isco Alarcón tienen aquí un papel clave. Ambos acaban sus respectivos contratos en el año 2022 y este verano puede ser el de sus ventas. Hay que recordar que el galés juega esta temporada como cedido en el Tottenham de Mourinho.

Con esto no solo conseguiría el club blanco sumar una buena parte del dinero que podría ir destinado al fichaje de Mbappé, sino que además aligerarían su masa salarial, no hay que olvidar que Bale es uno de los jugadores merengues que tiene la ficha más alta.

También es importante hablar de los derechos de imagen, ya que el Real Madrid le ofrecerá parte de estos, como hace con sus jugadores y en un porcentaje más alto con sus estrellas, para que la ficha final que le dé el club no sea tan alta como podría ser la que le ofrecen en el PSG si le renuevan, pero sí que en el cómputo total se equipare lo que percibe el futbolista.

