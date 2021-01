Los aficionados del PSG ya ven la llegada de Mbappé al Real Madrid

Kylian Mbappé ha vuelto a mover el árbol de su futuro. El francés es el gran objeto de deseo de los aficionados del PSG, que desean que se quede, pero también de los seguidores de muchos equipos europeos como el Real Madrid, que parece el más adelantado a la hora de hacerse con su contratación si finalmente decide no renovar. Sus declaraciones de la semana pasada han puesto en perspectiva su situación y los franceses ya empiezan a asumir que podría no quedarse.

Es lo que se extrae de una encuesta que ha realizado el diario Le Parisien entre personas muy vinculadas sentimentalmente al club de la capital de Francia. Son varios los socios de la entidad que hablan sobre el futuro de una de sus estrellas y todos coinciden a la hora de entender que tenga dudas y que pueda decidir salir del club de la ciudad en la que nació. El cariño del pueblo parisino está por encima de esta decisión por lo que explican estas personas.

"Le creo cuando dice que si se compromete es para quedarse varios años. Pero nunca ocultó que era hincha del Real Madrid, así que sabemos que le gustaría ir allí", explica uno de ellos. "Si tienes alguna duda, vete y empieza en otro lugar este verano", le dice otro de estos aficionados consultados por Le Parisien. "Cuando veo al equipo, entiendo que quiere irse", es otro de los comentarios que se pueden extraer de esta encuesta.

Otros no pueden evidenciar la superioridad histórica de un club como el Real Madrid ante el Paris Saint-Germain: "Sabemos desde el principio que, aunque el PSG ha crecido un poco en los últimos años, es solo un trampolín para su carrera". También le dicen que "si estás realmente apegado a París, quédate", poniendo en duda su compromiso con la ciudad en la que nació. Sobre esas palabras que sonaron a un canto para la afición parisina, otro explica que "diremos que lo creemos, pero no estoy convencido".

Sus declaraciones

La realidad es que todo está motivado por lo que dijo el delantero francés tras el partido frente al Montpellier. "Si firmo es para estar a largo plazo. Pronto habrá que tomar una decisión. Estoy reflexionado sobre ello. Soy muy feliz aquí, siempre he sido muy feliz aquí. Los aficionados, el club, siempre me han ayudado. Por ello, siempre estaré agradecido al club", argumentó Mbappé en los micrófonos de Telefoot.

"Quiero pensar en lo que quiero hacer en los próximos años, dónde quiero estar. Si tuviera la respuesta hoy, la habría dicho hoy. Pero no es un deseo de ahorrar tiempo, es realmente una reflexión. No quiero firmar un contrato y decir un año después que me quiero ir porque no quería firmar el contrato", prosiguió el talentoso jugador. El tiempo se va agotando y Kylian Mbappé tendrá que decidir dónde quiere jugar la próxima temporada.

