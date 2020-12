Asensio y Marcelo, en el once titular del Real Madrid ante el Elche

"Va a estar y la idea es que juegue un poco. El otro día se decidió otra cosa, pero la idea es que ya entre. Son muchos días con el equipo y queremos aprovechar ya a Eden", anunció Zidane en rueda de prensa cuando le preguntaron por las opciones de que Hazard volviese a jugar antes de acabar el año.

Estas palabras ya hacían pensar que el belga no sería de la partida en el encuentro ante el Elche en el Martínez Valero, en un duelo para el que solo es baja Rodrygo por lesión. Sin Hazard de inicio, el tridente está formado por Asensio, Benzema y Lucas Vázquez.

El de Curtis continúa siendo una pieza fuerte del bloque de Zidane y junto a él el innegociable Karim Benzema. El delantero francés acaba de cumplir 33 años y parece estar viviendo una segunda juventud, saboreando en estas últimas temporadas sus mejores momentos como futbolista del Real Madrid.

No solo hay novedades en ataque. Asensio regresa al once y lo hace después de disfrutar de unos muy buenos minutos frente al Granada. Pero el mallorquín no es la única variante en el equipo inicial del conjunto blanco. En el centro del campo vuelve un Modric que había sido baja por lesión.

Además del centrocampista croata, Kroos y Casemiro también son de la partida, mientras que Fede Valverde regresa al banquillo donde espera una oportunidad junto a Odegaard. Ellos son los centrocampistas disponibles después de que se cayese a última hora Isco de la convocatoria por su reciente paternidad.

La siguiente novedad llega en la defensa. Turno para Marcelo. Ferland Mendy es suplente en beneficio del segundo capitán, quien se ha puesto en manos de uno de los preparadores de futbolistas más importantes de España, que ya convirtió a Marcos Llorente en una bestia física.

Marcelo comparte defensa con Carvajal, quien se sitúa por banda derecha, y con Sergio Ramos y Varane, que forman la tradicional pareja de centrales. Bajo los tres palos, Courtois. Aquí no hay sorpresa, el belga sigue siendo intocable, mientras que Lunin acaba 2020 sin jugar partido oficial con el Real Madrid.

Once titular

Los once futbolistas elegidos por Zinedine Zidane para enfrentarse al Elche, en el partido correspondiente a la jornada 16 de La Liga, son: Courtois; Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Marcelo; Casemiro, Modric, Kroos; Lucas Vázquez, Benzema y Asensio.

[Más información - Zidane: "¿Las renovaciones? Quiero que se queden y que se arreglen las cosas"]