Zidane pide gol para su Real Madrid en 2021

El 2020 se cierra este miércoles para el Real Madrid con el partido frente al Elche. Se trata de la última prueba de un año con altibajos en el que se han conseguido dos títulos (La Liga y Supercopa de España) y, ahora, se puede acabar con una racha de siete victorias consecutivas. Ganar al conjunto ilicitano sería hacerlo por sexta vez seguida en Liga en las últimas semanas, pero Zinedine Zidane piensa en lo que se viene.

El Madrid mantiene sus opciones intactas para luchar por todos los títulos de la temporada. Está empatado a puntos con el Atlético en el liderato (aunque habiendo jugado dos partidos más) y está en octavos de la Champions League como primero de grupo. Sin embargo, hay algo indispensable para mantenerse en la pelea durante las próximas semanas y meses: el gol.

Zidane sabe que sin gol es muy difícil ganar. Seguramente, tiene lo más importante que es un delantero letal. Ese es Karim Benzema, que suma 12 goles esta temporada y está en la lucha por el pichichi de La Liga (8 goles). El ariete francés es un seguro de cara a puerta y es que es raro el día que se le necesita y no acude a su cita con el gol. El problema es que después de Benzema está la nada.

El segundo máximo goleador del Real Madrid esta temporada es ahora mismo Casemiro. El brasileño suma cuatro goles, pero es innegable que es un futbolista más centrado en tareas defensivas y del que no se puede depender como segundo goleador del equipo. El gol está muy repartido y tras Casemiro aparecen cuatro jugadores con tres goles: Modric, Vinicius, Sergio Ramos y Fede Valverde. Es decir, solo un delantero más.

Hay once jugadores del Real Madrid que han mojado esta temporada. Hay seis que son delanteros, pero existe una brecha muy amplia entre Benzema y el resto. Los que todavía no han sido mencionados son Hazard (2 goles), Rodrygo, Lucas Vázquez y Mariano (todos con 1). Además, también están Asensio y Jovic que todavía no han marcado un gol en la temporada.

Hay un problema claro en el equipo de Zidane y el galo tiene que dar con la clave. Es importante enchufar a los de arriba de cara a puerta para acompañar a Benzema, aunque también si no se ha logrado hasta ahora es por la 'ayuda' de la plaga de lesiones. Por suerte, Zidane puede decir ahora que tiene a todo su equipo disponible salvo a Rodrygo, que se tirará tres meses fuera por su lesión. El técnico cruza los dedos para no perder a más durante un tiempo.

Eden Hazard, durante un entrenamiento del Real Madrid

Hazard y el gol

El regreso de Hazard es la noticia más importante para el cometido de sumar goles en la parte ofensiva del Madrid. El belga tiene gol y, aunque durante su primera temporada se atascó y solo hizo un gol, lleva dos tantos esta campaña. Son pocos, sí, pero es que Hazard apenas ha podido jugar gafado con las lesiones y hasta contagiándose del coronavirus. Lleva dos goles en 315 minutos, un buen promedio que puede seguir desde el partido contra el Elche.

Además, Zidane está pendiente del papel de Asensio. Está siendo una temporada difícil para él, pero con la lesión de Rodrygo podrá volver a tener minutos importantes. Contra el Granada se vio una buena versión de Asensio, que dio una asistencia de gol, y ahora debe reencontrarse con el gol, que es una de sus mejores facetas. Él y un Vinicius que siempre genera ocasiones de gol son los encargados de subir los números desde la segunda línea.

