El enfado de Zidane cuando le preguntan por Isco: "Está con nosotros"

Desde que se conociese que Isco quiere abandonar el Real Madrid, el nombre del futbolista malagueño ha estado en boca de todos. También en las ruedas de prensa del club blanco, algo que no gusta en absoluto a un Zidane que ya ni siquiera trata de ocultar su malestar cuando le preguntan por el '22'.

Fue más larga la pregunta que la primera respuesta que dio el entrenador francés, en la comparecencia ante los medios de comunicación previa al encuentro contra el Inter de Milán. "Isco está con nosotros", dijo Zizou. El técnico del Real Madrid mostró así que no quiere ni hablar de la opción de que el jugador se vaya en el mercado de fichajes de enero, pero nuevamente se le volvió a cuestionar por este asunto.

Recientemente, ha salido una información que habla de un posible trueque entre Isco y Eriksen. Si el de Arroyo de la Miel quiere probar nuevas experiencias en otras ligas y no le gusta nada su actual rol y falta de minutos en el equipo blanco, la situación del danés en el Inter es similar.

Zidane: "¿Firmar el empate ante el Inter? Nosotros salimos a ganar"

Sin embargo, Zinedine Zidane volvió a echar balones fuera cuando le preguntaron por este hipotético trueque. "No voy a entrar en esta cosa, Isco es jugador nuestro, no sé hasta cuándo, pero es nuestro jugado", comentó el entrenador madridista desde la sala de prensa del Giuseppe Meazza.

No habrá regalos

Después del empate contra el Villarreal el pasado sábado, también Zidane se refirió al mediapunta ante los medios: "No, nada. De todas formas, no vamos a hablar de lo de dentro, se queda dentro. Isco es jugador del Real Madrid y se queda con nosotros. Ya está".

Si el técnico francés se ha mostrado firme en su postura, también lo ha hecho el propio club. El Real Madrid no cierra la puerta de salida a Isco Alarcón, pero si se va, no será a cualquier precio: no habrá regalos de Navidad. El ex del Málaga tan solo abandonará el Santiago Bernabéu si a sus oficinas llega una gran oferta.

Isco, en un partido del Real Madrid con la camiseta negra

Por el momento, oferta no ha llegado. Ni importante ni a la baja. Ninguna. Ahora, sí que es cierto que en los últimos años el futbolista ha tenido un gran cartel en equipos de la Serie A o de la Premier League, pero en tiempos de pandemia, los clubes ajustan sus cuentas y sus movimientos al máximo.

Postura de Isco

El único que no ha hablado sobre el tema es el propio protagonista. Pero en su lugar sí lo hizo, en El Larguero de la Cadena SER, su padre y agente: Paco Alarcón. "Ahora mismo no tenemos ofertas, Isco quiere probar en otra liga", ha señalado, al tiempo que ha asegurado que tampoco "supondría un problema" continuar en el Real Madrid.

En lo que se refiere al jugador, Isco no ha hecho ni una sola declaración y tampoco se ha manifestado en ningún sentido en sus redes sociales, en las que solía ser muy activo, pero desde hace un tiempo ha rebajado sus publicaciones. Lo que es seguro es que su futuro en la casa blanca está en juego.

