Modric: "Nadie va a estar más contento que yo si consigo retirarme en el Real Madrid"

El Real Madrid visita este miércoles 25 de noviembre el Giuseppe Meazza. En el último partido ante el Inter de Milán, los blancos consiguieron su primera victoria en la fase de grupos de la Champions League 2020/2021 y ahora buscan repetir triunfo para acercarse a los octavos de final de la máxima competición continental. En la previa del encuentro, junto a Zinedine Zidane, compareció en rueda de prensa Luka Modric.

¿Cómo afrontan el partido?

"Hay que afrontar este partido como una final para nosotros. Hay que jugarlo bien, hacerlo como un equipo, estar juntos, estar unidos, ayudarnos entre nosotros y afrontar este tipo de partidos como una final. Yo creo que vamos a estar a la altura de este partido".

Renovación

"Me siento bien. Los partidos que no he jugado son por decisión del míster. Cuando me toca y cuando salgo intento hacerlo bien y ayudar el equipo, igual que cuando salgo del banquillo. Me siento bien, me siento fuerte y creo que tengo fútbol en mis piernas para seguir. Pero vamos a ver qué pasa en el futuro. Se habla mucho y se pregunta mucho por mi situación. Yo estoy tranquilo y lo que quiero es ayudar al equipo. Ya veremos lo que pasa después".

¿Qué falta?

"Falta un poco de todo. Lo primero es que estemos todos, que no haya lesiones. Desde la última temporada, yo creo que nos falta esta solidez y regularidad que tuvimos en esos once partidos. En esta temporada, creo que hemos mostrado bastantes cosas buenas, y esto lo tenemos que tomar como algo positivo, y seguir adelante. No es fácil porque son otras circunstancias. En la pasada temporada, cuando jugábamos sabíamos que había once finales y estábamos preparados para eso. Ahora, cada vez que se juega, sin público, cuesta más. Yo creo que esto es un pequeño problema para nosotros, pero lo importante es que estamos jugando. Yo creo que cuando juguemos más partidos iremos mejorando y tendremos una buena temporada".

Luka Modric, en rueda de prensa de la Champions League con el Real Madrid

Defensa a Zidane

"No es solo que ahora defendemos al míster, le defendemos desde que llegó. Las críticas que recibe... siempre hemos estado con él y confiamos en él. Hemos ganado muchas cosas juntos y creo que vamos a seguir ganando en el futuro. Hemos hecho mucho con él y yo espero que sigamos ganando cosas con él".

Jugar sin Benzema

"Karim es muy importante para nosotros, para nuestro juego, cómo se asocia y cómo nos ayuda para nuestro juego. El otro día nos faltó un poco de esto, aunque creo que lo hicimos bien, sobre todo en la primera parte. Mariano es otro tipo de delantero, pero ha demostrado que se puede confiar en él y lo va a seguir demostrando cuando le toque jugar. Depende de los jugadores hay que jugar más colectivamente. Hay que intentar cubrir la baja de Karim de la mejor manera posible".

Quiere retirarse de blanco

"No era una respuesta fría, muchas veces he dicho que estoy feliz en el Real Madrid, que quiero seguir aquí y espero acabar mi carrera aquí. Muchas veces me preguntan y siempre doy la misma respuesta. Yo quiero seguir en el Real Madrid hasta que sepa que puedo seguir ayudando el equipo y sé que ahora puedo. ¿Quién no quiere terminar su carrera en el Real Madrid? Pero depende de muchas cosas y veremos a ver qué pasa. Nadie va a estar más contento que yo si consigo retirarme en el Real Madrid".

Deben jugar al máximo

"Sabemos que cada partido es complicado y contra cualquier rival, cuando juegas si no estás a tu máximo nivel, sobre todo en Europa, te cuesta ganar partidos. Pero ahí es donde tenemos que mostrar nuestro carácter, nuestra fuerza, y la unión que hemos demostrado muchas veces, en especial en esta competición. Yo creo que vamos a seguir demostrándolo en los próximos partidos".

Carga de partidos

"Es cierto que hay demasiados partidos. Cada tres días, con selecciones, con Europa, con La Liga, con todo. Pero es como es. Vivimos en una época muy complicada y parece que siempre se quiere implementar más partidos y competiciones, y nadie pregunta por la salud de los jugadores. Como podemos ver a día de hoy, hay muchas lesiones, y no solo en nuestro equipo, en equipos de todo el mundo. Tenemos que pensar en el coronavirus, si vamos a dar positivo o negativo... Eso cansa mentalmente. Hay muchos partidos y creo que se tiene que mirar un poco más a los jugadores, y no siempre implementar más partidos y más competiciones, eso no va a ninguna parte, se van a lesionar aún más jugadores y no sé con qué jugadores se van a jugar esos partidos. Pero no sé si se va a cambiar algo o no. A nosotros nos toca estar preparados, trabajar bien, recuperar bien y jugar lo mejor que puedas".

Renovación de Sergio Ramos

"No, nos molesta y ni nos afecta. La renovación de Sergio es un asunto entre él y el club. No hay que decir lo importante que Sergio es para nosotros y todo lo que ha hecho para este club. Espero que llegue a un acuerdo por el bien de todos".

Rumores de fichaje por el Inter

"No sé a qué me refería con ese tuit o el comentario que tú dices. Lo que pasó en 2018 es pasado y no tiene sentido de hablar de esto. Estoy en Madrid y estoy contento de estar aquí".

Así ve a Odegaard

"Le veo bien. Está entrenando bien, ha tenido problemas con las lesiones al principio de temporada, pero ahora lleva entrenando con nosotros bastante tiempo. Es un chico buenísimo, como jugador es muy talentoso y creo que nos va a ayudar con sus habilidades y con sus virtudes. Solo tiene que estar relajado y dar el máximo".

