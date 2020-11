El calentamiento viral de Isco durante el Villarreal - Real Madrid

¿Qué pasa con Isco Alarcón? Es la pregunta que se hacen muchos aficionados del Real Madrid, pero también desde otros puntos del mundo. El centrocampista parece haber tomado la decisión de salir del club este próximo mercado de invierno con el objetivo de buscar una regularidad en otro lugar que le permita volver a la Selección. El del Arroyo parece haber tirado la toalla con su compromiso con el conjunto blanco y las imágenes que mostró este lunes El Golazo de Gol son una descripción clara.

El programa de GOL Televisión emitió un vídeo en el que se veía el proceso por el que pasó Isco desde que fue llamado a calentar por el equipo técnico de Zidane hasta que saltó al campo. Llama la atención la lentitud, la parsimonia y la tranquilidad con la que se pone las espinilleras, se sube las medias, se quita el pantalón largo, baja las escaleras y comienza a hacer los ejercicios de calentamiento que le señalaba Gregory Dupont.

Esta actitud antes de saltar al campo para tratar de ampliar la ventaja que en ese momento tenía en el marcador el Real Madrid ha provocado que el vídeo se haya hecho viral y haya acumulado muchos comentarios negativos. Muchos aficionados merengues han puesto en duda el compromiso del internacional español. De hecho, ven en esta actitud un fiel reflejo de ese mensaje que se filtró en la prensa el fin de semana pasado.

Todo este torbellino ha crecido aún más después de que Paco Alarcón, padre y representante de Isco, explicó a El Larguero de la Cadena SER que han tomado esta decisión sin tener ninguna oferta aún sobre la mesa. "Ahora mismo no tenemos ofertas, Isco quiere probar en otra liga", explicaba Antón Meana durante el programa desvelando la conversación que habían tenido con el entorno del jugador.

No a cualquier precio

El club aceptó con sorpresa la decisión de Isco, aunque Zidane cerró filas con respecto a su situación. "No, nada. De todas formas, no vamos a hablar de lo de dentro, se queda dentro. Isco es jugador del Real Madrid y se queda con nosotros. Ya está", explicaba tras el encuentro frente al Villarreal. Una actitud que el francés ha tomado en otros casos que terminaron con los jugadores fuera del club como Gareth Bale y James Rodríguez.

La realidad es que el Real Madrid no se plantea regalar a Isco. El club blanco no cierra la puerta de forma definitiva, pero sí que no le dejará salir si no llega una oferta importante a su mesa. Por lo que el siguiente paso en esta situación pasará porque el jugador llegue con una oferta suculenta a las oficinas de la entidad. Una situación altamente complicada por la crisis económica por la que pasan todos los equipos del mundo. El culebrón de la salida de Isco acaba de empezar.

[Más información: El agente de Isco confirma su deseo de salir del Real Madrid: "Quiere probar en otra liga"]