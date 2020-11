El agente de Isco confirma su deseo de salir del Real Madrid: "Quiere probar en otra liga"

Isco Alarcón cree que su etapa en el Real Madrid debe acabar. En la última semana se ha sabido que el centrocampista malagueño ha comunicado al club su deseo de salir, incluso en invierno, y se siguen conociendo más detalles sobre su situación actual. El Larguero de Cadena SER ha hablado con el padre y agente del jugador, Paco Alarcón, y ha confirmado los rumores de los últimos días en torno a su hijo.

El Larguero ha reproducido las palabras del padre de Isco, que asegura que Isco llevaba tiempo meditando su futuro y a final de la semana pasada le dijo que creía que era el momento de salir y él se lo comunicó al club. Tras más de siete años en el Madrid, el del Arroyo de la Miel quiere cambiar de aires y tiene claro cuál es el paso que quiere dar ahora en su carrera deportiva.

"Ahora mismo no tenemos ofertas, Isco quiere probar en otra liga", habría dicho el padre y agente de Isco a El Larguero. Tras no haber salido de La Liga en toda su carrera (creció en el Valencia, explotó en el Málaga y dio el salto al Real Madrid), Isco quiere jugar en otro país a sabiendas del interés que ha habido en el extranjero en los últimos años por él. Sin embargo, ahora no tiene ofertas y espera a que llegue alguna en el próximo mercado de invierno.

Marco Asensio e Isco Alarcón, durante un entrenamiento del Real Madrid

Isco ha interesado años atrás a clubes de la Premier League y la Serie A. A los equipos que se han colocado ahora tras su pista están el Everton de Carlo Ancelotti, un viejo conocido para el malagueño, y la Juventus, un recurrente desde hace años cuando se habla de una posible salida de Isco del Real Madrid.

Seguir hasta verano

El padre de Isco también asegura que "quedarse en el Madrid no supondría un problema". Se refiere a seguir en la plantilla blanca hasta el mercado de verano y es que Zidane siempre se ha mostrado reticente a perder efectivos a mitad de temporada, lo que sería un problema para los intereses de Isco a corto plazo.

El Real Madrid no ve con malos ojos la salida de Isco en las próximas ventanas de traspasos. La última palabra la tendrá Zidane, pero el club ve irrecuperable al jugador y cree que es hora de hacer caja con él y liberar ese espacio en la plantilla. Para Zidane, Isco ha sido un jugador importante pero esta temporada ha termindo de perder su sitio por completo siendo el sexto centrocampista en su orden de preferencia.

[Más información: El Madrid no venderá a Isco si no hay gran oferta: sin regalos en Navidad]