El Madrid no venderá a Isco si no hay gran oferta: sin regalos en Navidad

A vueltas con el futuro de Isco Alarcón. El malagueño quiere abandonar el Real Madrid en la ventana de transferencias del periodo invernal, pero se ha dado de bruces con la negativa del club blanco a venderle, al menos en enero y a cualquier precio. El futbolista sabe que tan solo saldrá si a las oficinas del Santiago Bernabéu llega una gran oferta por él.

El jugador de Arroyo de la Miel sabe que esa importante oferta todavía no ha llegado. De hecho, no ha llegado ni esa ni ninguna otra más a la baja. En el pasado se habló mucho del interés del Manchester City y de Pep Guardiola, pero con la crisis que azota al deporte rey por culpa del coronavirus, los movimientos son estudiados con cautela y el gran objetivo de los skyblues en el mercado es Harry Kane.

El malagueño tiene contrato con la entidad merengue hasta junio de 2022, por lo que le queda esta temporada y otra más para finalizar su actual vinculación con el Real Madrid. Pero las prisas le han entrado al jugador ahora. ¿Por qué? Apenas está teniendo protagonismo en el equipo blanco y cuando acabe el presente curso llegará el momento de que se celebre una nueva edición de la Eurocopa.

Isco quiere salir

Isco ha visto cómo se ha ido quedando fuera de las últimas convocatorias de la selección española. El billete para la Eurocopa está en juego y le queda poco más de medio año para conseguir que Luis Enrique apueste por él para el torneo continental que se disputa entre los meses de junio y julio de 2021, después de que se aplazase el pasado por verano por la pandemia.

Isco, en un partido de la selección española. Foto: Instagram (@iscoalarcon)

El propio agente del futbolista ha señalado, en declaraciones a El Larguero de la Cadena SER que el '22' tiene la ilusión de probar en otra liga: "Ahora mismo no tenemos ofertas, Isco Alarcón quiere probar en otra liga". Así también ha confirmado que, por el momento, no hay ofertas por él, pero que está en el mercado, aunque "quedarse en el Madrid no supondría un problema".

Lo cierto es que ha pasado de ser uno de los jugadores que opta a entrar en el once titular o ser uno de los recambios habituales, para tener los minutos contados. Todavía no ha superado ni siquiera la barrera de los 300 minutos y tan solo ha participado, en lo que va de temporada, en siete encuentros, no habiendo jugado hasta la fecha ni un solo partido completo y ni siquiera se ha estrenado en la Champions League.

No a cualquier precio

En el otro lado se encuentra el Real Madrid. El club de Concha Espina no acudió al mercado de fichajes el pasado verano, llevando así una política austera y de compromiso con la situación que viven los ciudadanos por la Covid-19. Jugadores como Mbappé o Camavinga tuvieron que esperar, y las únicas caras nuevas fueron las de Odegaard, Lunin y Odriozola, que regresaron de sus respectivas cesiones.

Sí hubo salidas, en forma de préstamo o de venta, pero todas ellas muy estudiadas. Es así como el Real Madrid demostró ser un as de las finanzas consiguiendo llenar sus arcas con una buena cantidad de millones a la espera de que vuelva la antigua normalidad y puedan volver los aficionados a los estadios.

Isco y Zidane EFE

El club blanco no cierra la puerta definitiva a Isco, pero sí que no le dejará si no llega una oferta importante a su mesa. Mientras, Zidane ya ha asegurado que cuenta con el futbolista. "No, nada. De todas formas, no vamos a hablar de lo de dentro, se queda dentro. Isco es jugador del Real Madrid y se queda con nosotros. Ya está", dijo el francés para intentar alejar los rumores y mantener la tranquilidad del grupo.

