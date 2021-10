David Aznar: "El Real Madrid Femenino va a estar peleando pronto por los puestos de arriba"

El Real Madrid Femenino consiguió meterse en la Women's Champions League 2021/2022 después de vencer en la eliminatoria previa al Manchester City. Después llegó la victoria contra el Kharkiv y ahora llega la segunda jornada de la fase de grupos ante el Breidablik. En la previa de este encuentro, David Aznar ha comparecido ante los medios de comunicación junto a Kenti Robles.

Ilusión por la Champions

"Estamos muy ilusionados con el hecho de jugar este partido de Champions en el Di Stéfano. Esperamos que podamos celebrar otra victoria. Desde el primer partido en Champions estamos con una gran ilusión. Es un ambiente especial. Hemos arrancado con partidos exigentes y con lesiones. Desgraciadamente, los resultados no han sido los esperados. Y estoy convencido de que este equipo va a estar peleando pronto por los puestos de arriba".

Dudas sobre su continuidad

"No me veo en un examen continuo, pero la realidad es que soy consciente del banquillo en el que estoy. Soy entrenador del Real Madrid y estoy en un club que está acostumbrado a ganar todo. Lógicamente, cuando los resultados no son buenos es normal que haya críticas, dudas y cierto nerviosismo".

Lorena Navarro, durante el WFC Zhytlobud-1 Kharkiv - Real Madrid Femenino Real Madrid

Cuatro competiciones en juego

"Nosotros nos dedicamos a hacer nuestro trabajo. Estoy confiado con que el equipo va a salir adelante. Estamos muy comprometidos con las cuatro competiciones en las que vamos a participar".

Sobre el rival

"Es uno de los mejores 16 equipos de Champions. Es también debutante en fase de grupos y vamos desde la humildad y el respeto. Es un rival que el otro día se lo puso muy, muy difícil al PSG. Aguantó un 0-1 hasta casi el final y compitió muy bien ante uno de los mejores equipos de Europa. Sabemos que es un equipo que vendrá a sacar un resultado positivo. Es un equipo muy organizado, que defiende muy bien en campo propio y es muy peligroso a balón parado y en las transiciones. Intentaremos controlar eso y no conceder opciones al rival. Y, luego, intentaremos ser protagonistas con el balón y tener ocasiones de gol".

Situación de la plantilla

"Cada semana nos hemos ido encontrando con alguna sorpresa. Tenemos una gran plantilla y las jugadoras están dando la cara. No he visto que el equipo sea inferior a los equipos a los que nos hemos enfrentado. Aunque no queremos poner excusas. La realidad es que el compromiso de las jugadoras siempre ha sido el mismo. Arrancamos con un calendario muy exigente y con lesiones importantes dentro de la plantilla".

Kenti Robles

Ganas de jugar

"Nos veo a todas con muchas ganas. Hemos trabajado muy bien estos días y estamos deseando que llegue el partido".

Dar lo mejor de sí misma

"Al final intento dar lo mejor de mí, donde me toque estar. Tenemos muchas ganas de competir mañana. El gol (ante el City, 1-1) significó mucho para mí. Tuve la suerte de tener a mi hermano aquí y tengo la imagen grabada. El formato de esta Champions es atractivo para el espectador y para nosotras".

