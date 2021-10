Vinicius, el Fórmula 1 del Real Madrid: en el Top 3 de La Liga de los futbolistas más rápidos

Vinicius Júnior continúa con su progresión en el Real Madrid. Desde que llegó a la casa blanca cumplida la mayoría de edad, el futbolista brasileño ha ido mejorando paso a paso, creciendo pese a las críticas. Su acierto goleador ha crecido, pero lo que nunca nadie le ha quitado es su portentosa velocidad, algo que ahora confirma la propia Liga.

Según los datos, Vinicius tiene una velocidad punta de 35,1 km/h. Al extremo madridista tan solo le supera en esta particular clasificación Iñaki Williams con sus 35,2 km/h por los también 35,1 km/h del también jugador del Athletic, y además hermano de Iñaki, Nico Williams.

En cuanto al resto del Top Ten, destaca que no hay ningún otro futbolista del Real Madrid y que entre los diez futbolistas más rápidos de La Liga no hay presencia de un jugador del Barcelona. Además, solo hay uno del Atlético de Madrid y este no es delantero, sino centrocampista: Marcos Llorente.

Fuera del podio se queda, en cuarto lugar, Boulaye Dia. El atacante del Villarreal es el último de los jugadores del campeonato doméstico que está por encima de los 35 km/h. Por detrás de estos cuatro llegan los que se sitúan en la zona de los 34 km/h altos.

El primero de ellos, Marcos Llorente. El centrocampista, que se ha convertido en un comodín para el 'Cholo' Simeone también como lateral o carrilero, destaca en quinta posición con su 34,9 km/h. Álex Moreno, en las filas del Betis, y Álvaro García, jugador del Rayo Vallecano, destacan también con esos 34,9 km/h.

Cierre del Top Ten

Salvi Sánchez, del Cádiz, también con 34,9 km/h ocupa la octava posición, justo por delante de los dos futbolistas que firman 34,8 km/h. En noveno lugar aparece el nombre del jugador del Valencia Thierry y en la décima, cerrando este particular ranking, el delantero centro de la Real Sociedad Alexander Isak.

