El Real Madrid Femenino indulta al Sevilla antes del parón de selecciones

No fue una buena tarde en Sevilla para el Real Madrid Femenino. Las de David Aznar no desplegaron su mejor juego y se vieron muy entorpecidas por un Sevilla que sacó las garras, aunque tampoco mostró demasiado peligro. Se adelantó pronto en el marcador el equipo de color rosa este jueves gracias a un tanto de Lorena Navarro que, en la primera parte, se encargó de replicar Lucía Ramírez de cabeza. Las merengues vuelven a puestos de Champions, pero no aprovechan como esperaban otro pinchazo del Atlético de Madrid antes del parón de selecciones.

No lo tenía sencillo este jueves Aznar. Tenía que suplir a Asllani después de su increíble hat-trick ante el Valencia. Para ello elegiría a una Lorena Navarro que en el último mes ha mostrado una clara mejoría. Un estado de forma que solo tardó cinco minutos en demostrar este jueves. La joven delantera se aprovechó de un mal despeje de la defensa andaluza tras un balón filtrado de Tere Abelleira para empujar el balón a las mallas y adelantar temprano al Real Madrid.

El otro día fue responsable de la remontada ante el Santa Teresa de Badajoz y, en una nueva titularidad circunstancial, la madrileña de 20 años vuelve a aprovechar su oportunidad. Las cosas empezaban bien y la sensación de peligro seguiría teniendo como principales responsables a las merengues. Aún así no había ocasiones claras y, en una jornada llena de infortunio y también de poca contundencia, las hispalenses consiguieron el empate.

Lucía Ramírez saltó más alto que el resto de las jugadoras a la salida de una falta para alojar el balón en las mallas de una Misa Rodríguez que no pudo reaccionar. La portera regresaba a la titularidad después de perderse el último encuentro por la sanción que tenía que cumplir tras ver la tarjeta roja en El Clásico. No de forma clara, pero tendría que aparecer en más de una ocasión para desbaratar acciones de un Sevilla muy atrevido.

El indulto

Jessica Martínez salió en la segunda mitad para añadir pólvora al ataque blanco y fue un acierto su incorporación. Aunque su entrada coincidió que las blancas pecasen demasiado del recurso del centro, la realidad es que las blancas crearon bastante peligro gracias a las buenas acciones de Kenti y Marta Cardona. La delantera merengue tuvo en su cabeza romper el empate que imperaría en el marcador hasta el final del partido.

Primero fue el balón el que remató a Jessica. La delantera se quedó sola en el segundo palo después de una buena acción individual de Cardona y no pudo ajustar el remate. Después fue una gran jugada de Kenti Robles la que permitió que llegase sola al centro del área rival. Su remate se fue desviado a la izquierda de Noelia Ramos. David Aznar cargó el ataque con muchas jugadoras altas con Ari y Claudia Florentino, pero no sirvió de nada.

[Más información: Kosovare Asllani y los tres datos que la encumbran en el Real Madrid Femenino]