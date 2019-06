El Bayer Leverkusen se fija en Theo Hernández, objetivo del Nápoles

El mercado de fichajes no ha hecho nada más que comenzar, pero ya se barruntan operaciones muy interesantes. El Real Madrid tiene que decidir que hará con los jugadores que no cuentan para el técnico francés. Uno de ellos es Theo Hernández. El lateral zurdo no disputó de muchos minutos en la primera temporada de blanco, motivo por el cual salió cedido a la Real Sociedad.

Lejos de destacar, el francés acabó perdiendo el puesto y no recuperó el nivel con el que deslumbro en el Alavés. El interés del Real Madrid en Mendy, la explosión de Reguilón y la confirmación de que Marcelo permanecerá en el club cierran la puerta a uno de los laterales con más progresión del continente europeo. Este motivo ha propiciado que varios equipos llaman a su puerta para ofrecerle una salida de gran calidad.

Según ha informado el medio Sky Sports, Theo Hernández podría recalar en la Bundesliga. El Bayer Leverkusen se ha mostrado muy interesado en fichar al jugador, que intentaría repetir la progresión que ya logró Carvajal en su cesión en Alemania. El medio no ha aclarado si sería cesión o fichaje. Pero su futuro no solo apunta en una dirección, ya que el Nápoles de Ancelotti no le pierde la pista y ya ha preguntado por el jugador.

Theo Hernández con la Real Sociedad Juan Herrero Agencia EFE

Una nueva oportunidad

Si finalmente decide salir cedido nuevamente, Theo Hernández tendrá la oportunidad de olvidar la última temporada y demostrar que está capacitado para pelear por un puesto en el equipo merengue. No será fácil, ya que es uno de los puestos a reforzar y parece claro que será el lateral del Lyon el que se mida a Marcelo para ocupar la banda izquierda del Santiago Bernabéu.

