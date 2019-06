Josep Pedrerol cumple con su promesa y no presenta 'Jugones'

Josep Pedrerol ha cumplido con su palabra y no ha aparecido en el plató de Jugones para presentar el programa de este viernes. Prometió que si el fichaje de Hazard por el Real Madrid no se anunciaba en el día de ayer, este viernes no se pondría al frente. Así sucedió y fue Guillermo Moreno quien lo presentó.

El programa empezó con clima de tensión, con las luces apagadas y con expectación de si aparecería Josep Pedrerol. Durante la mañana, desde la cuenta de El Chiringuito se pusieron varios tuits alimentando las dudas y finalmente fue Guillermo Moreno el que salió ante las cámaras.

Tenía preparada una sorpresa el periodista catalán al final del programa. Pedrerol apareció para leer los tuits, que en este caso fue uno que colgó durante la emisión. Antes, ya se dejó ver de fondo en un plano de la redacción mientras José Luis Sánchez enseñaba la nueva camiseta del Real Madrid.

Hoy NO DEBÍA presentar #JUGONES. Estaba claro. Tenía que cumplir mi palabra. El acuerdo por HAZARD es TOTAL pero el anuncio de su fichaje aún no se ha producido. Por lo tanto he quedado... #RETRATADO

@jpedrerol APARECE POR SORPRESA en el PLATÓ de #JUGONES y DA LA CARA tras CUMPLIR SU PROMESA: "He quedado... RETRATADO".

El 'todo o nada' de Pedrerol

"Pedrerol, ¿cuándo se hace oficial el fichaje de Hazard? Se esperaba que esta mañana ya estuviese fichado...", escribía un usuario en Twitter este jueves. Y entonces Pedrerol lanzaba el órdago: "Si hoy no se anuncia el fichaje de Hazard por el Madrid, mañana no presento Jugones". Dicho y hecho.

PALABRA DE @jpedrerol!



SI HOY NO SE ANUNCIA EL FICHAJE DE HAZARD POR EL MADRID, MAÑANA NO PRESENTO #JUGONES.

