Android 13 para el Nothing phone (1) por fin es oficial, la compañía confiesa problemas

Cuando Carl Pei, cofundador de OnePlus, presentó su nuevo proyecto Nothing, una cosa quedó clara: no iba a dejar indiferente. El primer smartphone de la compañía, el Nothing phone (1), representa esto muy bien.

No es sólo el móvil más original del 2022, también es un dispositivo polémico por su diseño y por algunas decisiones controvertidas; la última, el retraso de Android 13.

Android 13 para Nothing

Mientras que la mayoría de los fabricantes presentaba sus planes de actualización, e incluso cuando muchos ya han actualizado buena parte de su gama, Nothing se quedó callada. Los usuarios se preguntaban si el punto débil de su smartphone iba a estar en el soporte; sin embargo, no es como si el móvil no haya recibido actualizaciones (algunas, de hecho, han traído funciones nuevas).

Finalmente, hoy Nothing ha podido anunciar el lanzamiento de la versión beta de Android 13 para el phone (1). Aunque lo llama “beta abierta”, en realidad es necesario apuntarse usando un formulario y no todos los usuarios están siendo admitidos; sea como sea, al menos ya hay planes concretos, y una explicación de por qué han tardado tanto, con una entrevista que Carl Pei ha dado a Android Authority.

La explicación básica es que Nothing aún es una compañía joven y por lo tanto, pequeña, que incluso ha tenido dificultades para cubrir todos los puestos que tiene. Para demostrarlo, Pei cuenta una anécdota curiosa: el primer programador de la compañía, el único que consiguieron atraer, dimitió después de dos días. Y cuando Nothing OS empezó su desarrollo, la compañía sólo tenía cinco ingenieros.

Desarrollar un sistema con tan pocos recursos humanos es imposible (incluso uno que no está construido desde cero), así que Nothing subcontrató 400 ingenieros de otro fabricante Android, cuyo nombre no se ha hecho público. El problema es que, según Pei, estos ingenieros no tenían la experiencia necesaria para crear un sistema completo, ni tenían la motivación para trabajar en un sistema que no iba a ser usado en sus móviles.

Esa es la excusa que Pei da para justificar que Nothing OS fuese básicamente una ‘skin’ bonita sobre un Android 12 básico, con muy pocas cosas propias. La buena noticia es que eso va a cambiar: Nothing ahora emplea a 100 ingenieros y ya está desarrollando el sistema por su cuenta.

La actualización de Android 13 se llamará Nothing OS 1.5, y traerá importantes novedades como una mejora del 50% en la velocidad de carga de apps, adopción de Material You con los esquemas de colores basados en el fondo de pantalla, y mejoras en la privacidad con permisos de notificaciones.

La mayoría de las novedades anunciadas son simplemente las novedades de Android 13, por lo que es evidente que el sistema en sí no va a cambiar mucho. Eso se deja para Nothing OS 2.0, que será mucho más ambicioso según Pei.

